Neues Design für das Pfund: Briten-Geld bekommt im März ein Lifting

Nachdem schon der 5-Pfund-Schein im Herbst optisch überarbeitet wurde, ist nun das Kleingeld dran. Die Auffrischung des geliebten Pfund-Stücks könnte bei Brexit-Gegnern neue Spekulationen anheizen.

Nicht mehr rund, sondern zwölfeckig: Das britische Schatzamt teilte mit, dass die bereits angekündigte optisch komplett überarbeitete Version des 1-Pfund-Stücks ab dem 28. März ihren Weg ins Portemonnaie der Briten suchen wird. Zeitgleich ist auch eine Homepage online gegangen, die in allen Einzelheiten über die neue Pfund-Münze informiert.

David Gauke, Chefsekretär des britischen Schatzamts, bezeichnete das Lifting des Kleingelds bei CNN als "historischen Schritt", immerhin sei die 1-Pfund-Münze seit 1983 nicht mehr aufgefrischt worden. Die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs gibt online einen Überblick, wann bislang neue Münzen eingeführt wurden und wie diese aussahen.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, Großbritannien will sich bei Europa nachträglich für das Brexit-Votum entschuldigen und zur Versöhnung das eigene Geld dem Aussehen des Euro anpassen: In der Mitte der Münze prangert zwar immer noch das Konterfei der Queen – nun inmitten eines silberfarbenen Kreises –, doch daherum umfließt ein güldener Außenring – genau wie beim 1-Euro-Stück. Und die geriffelten Ecken der neuen Münze erinnern zudem stark an die Haptik des 20-Cent-Stücks der Euro-Zone.

Gleichzeitig, so scheint es, soll die neue Münze das seit dem Briten-Votum zersplitterte Königreich wieder einen – immerhin wollen die Schotten sich unabhängig von England erklären, um doch noch weiter der EU angehören zu können. Auf der Rückseite ist nun eine Kombination der vier Nationalsymbolen abgebildet: die englische Rose, der walisische Porree, die schottische Distel und das nordirische Kleeblatt.

Nicht jeder ist begeistert

Aber die Münze bekommt nicht nur optisch einen neuen Anstrich, auch soll sie das millionenschwere Geschäft der Geldfälscher erschweren. Denn ein niedriger Prozentbetrag der 1-Pfund-Münzen sind Fälschungen und werden meist nicht einmal erkannt. Online spricht das britische Schatzamt von der "sichersten Münze der Welt".

Doch nicht jeder ist begeistert von der neuen Münze. Experten warnen davor, dass das neue Geldstück nicht mehr so einfach in Parkscheinautomaten oder Schließfächer passt. Der Industrieverband AVA schätzt, dass es 32 Millionen Pfund kosten wird, alle Automaten im Land für die neue Form umzurüsten.

Mit dem alten Pfund-Stück kann ganz normal bis zum 15. Oktober bezahlt werden. Bis dahin kann jeder Brite seine Münzen gleichzeitig auch gegen die neuen umtauschen. Und auch danach ist das alte Pfund nicht wertlos: Die bisherigen Münzen werden eingeschmolzen und zu neuen 1-Pfund-Stücken verarbeitet.

Quelle: n-tv.de