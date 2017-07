Wirtschaft

Milliardendeal: Buffett kauft Stromnetz-Kronjuwel Oncor

Warren Buffett schlägt wieder zu. Der US-Starinvestor krallt sich über seine Firma Berkshire Hathaway den US-Stromnetzbetreiber Oncor. Das Unternehmen gehört mehrheitlich Energy Future und gilt als Kronjuwel.

Das Investmentvehikel Berkshire Hathaway des Starinvestors Warren Buffett übernimmt den US-Stromnetzbetreiber Oncor in einem Milliardendeal. Berkshire teilte mit, es werde die bankrotte Energy Future Holdings für neun Milliarden US-Dollar in bar kaufen. Damit werde auch die Tochtergesellschaft Oncor erworben. Insider sagten, unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten liege der Transaktion ein Unternehmenswert von rund 18 Milliarden Dollar zugrunde.

Oncor gehört mehrheitlich Energy Future und gilt als Kronjuwel. Energy Future hatte 2014, damals noch unter dem Namen TXU, Insolvenz angemeldet.

Berkshire Hathaway Energy besitzt Energieversorger im mittleren Westen und im Westen der USA sowie in Kanada und Großbritannien. Das Unternehmen hat außerdem stark in erneuerbare Energien investiert, insbesondere in Windkraft.

Der Deal ist einer der größten für Berkshire Hathaway seit dem Kauf der Precision Castparts Corp im vergangenen Jahr für 32 Milliarden Dollar.

Quelle: n-tv.de