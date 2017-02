Wirtschaft

Holpriger Start ins neue Jahr: China verzeichnet weniger Pkw-Verkäufe

Die "abnorme" Wachstumsrate von 2016 hinsichtlich des Autoverkaufs wird in China wohl so schnell nicht mehr erreicht. Die dortige Autoindustrie stellt sich auf niedrigere Daten ein. Der Januar liefert darauf einen Vorgeschmack.

Der chinesische Automarkt hat das Jahr 2017 mit einem Kaltstart aufgrund eines in diesem Jahr früh fallenden Nationalfeiertages und der Erhöhung der Umsatzsteuer begonnen. Insgesamt wurden im vergangenen Monat 2,218 Millionen Pkw im weltgrößten Automarkt verkauft, wie die staatlich unterstützte China Association of Automobile Manufacturers bekannt gab. Das seien 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

Der Gesamtfahrzeugabsatz stieg um 0,2 Prozent auf 2,52 Millionen, getragen von einer starken Nachfrage nach Lkw und anderen Nutzfahrzeugen, deren Absatz um 11,3 Prozent auf 301.000 zulegte.

Der chinesische Markt hat im vergangenen Jahr Rekorde gebrochen: Es wurden mehr als 24 Millionen Fahrzeuge und damit 15 Prozent mehr als 2015 verkauft. Der Absatz kletterte sprunghaft, nachdem die Regierung die Umsatzsteuer auf Fahrzeuge mit Motoren bis 1,6 Liter auf 5 Prozent halbierte.

Die Umsatzsteuer wurde zu Beginn des Jahres wieder auf 7,5 Prozent erhöht und wird am Ende des Jahres weiter auf 10 Prozent steigen. Dies löst Sorgen aus, dass die Nachfrage nach neuen Autos gedämpft wird.

Autobauer bei Zielen zurückhaltend

Der Verlust von einigen Geschäftstagen aufgrund der Feiertage zum neuen Mondjahr - ein bewegliches Fest, das im vergangenen Jahr in den Februar fiel, in diesem Jahr aber am 27. Januar begann - war größtenteils für die schwachen Verkaufszahlen im Januar verantwortlich. Trotzdem habe wahrscheinlich auch die Steuererhöhung einen Effekt gehabt, indem sie Käufer veranlasste, Autos bereits im vergangenen Jahr zu kaufen, so Yale Zhang, Geschäftsführer von Automotive Foresight.

Die chinesische Autoindustrie ist sich bewusst, dass die "abnorme" Wachstumsrate des vergangenen Jahres der Vergangenheit angehört, sofern es nicht weitere Interventionen der Regierung geben sollte, so Zhang. Er erwartet für das laufende Jahr 3 bis 5 Prozent Wachstum. Die Autohersteller sind laut Zhang mit ihren Produktionszielen vorsichtig, um überschüssige Lagerbestände zu vermeiden.

Beliebt bei den chinesischen Konsumenten sind weiterhin SUV. Im Januar wurden 10,5 Prozent mehr als im Vorjahr gekauft, dagegen sanken die Verkaufszahlen aller anderen Pkw-Kategorien im Vergleich zum Vorjahr.

Quelle: n-tv.de