Wirtschaft

Toyota überholt: Chinesen hieven VW an die Spitze

Die Abgaskrise ist für Volkswagen mitnichten ausgestanden. Dennoch schaffen die Wolfsburger einen Absatzrekord und sind wieder weltgrößter Autobauer. Großen Anteil daran hat das sehr gute Geschäft in China.

Trotz des Dieselskandals hat Volkswagen im vergangenen Jahr einen Absatzrekord aufgestellt und seinen Dauerrivalen Toyota wohl als weltgrößten Autohersteller verdrängt. Der Dax-Konzern steigerte seine Auslieferungen 2016 um 3,8 Prozent auf 10,3 Millionen Fahrzeuge, wie VW mitteilte.

Toyota selbst hat noch keine Zahlen veröffentlicht. Die Japaner hatten im Dezember aber einen Absatz von 10,1 Millionen Fahrzeugen für 2016 vorhergesagt.

Starke Zuwächse verbuchte der Wolfsburger Zwölf-Marken-Konzern in China. Dort kletterten die Auslieferungen um 12,2 Prozent auf 3,98 Millionen Fahrzeuge. In Europa stiegen die Verkäufe um vier Prozent auf 4,2 Millionen Wagen, in den USA ging der Absatz hingegen um 2,6 Prozent auf 591.100 Fahrzeuge.

Noch deutlich schlechter lief es für Volkswagen in Brasilien, das unter einer Wirtschaftskrise leidet. Dort brachen die Auslieferungen um mehr als ein Drittel auf 257.800 Wagen ein.

Quelle: n-tv.de