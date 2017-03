Wirtschaft

Eckig statt rund: Das Pfund bekommt neuen Look

Nicht mehr rund, sondern zwölfeckig: In Großbritannien wird eine neue Ein-Pfund-Münze eingeführt. Brexit-Befürwortern dürfte das Design nicht unbedingt gefallen.

In der Mitte prangt das Konterfei der Queen, inmitten eines silberfarbenen Kreises - umrahmt von einem goldfarbenen Außenring: So sieht die neue, zwölfeckige Ein-Pfund-Münze, die heute in Großbritannien eingeführt wird, auf einer Seite aus.

Auf den ersten Blick könnte man fast meinen, Großbritannien wolle sich bei Europa nachträglich für das Brexit-Votum entschuldigen und das eigene Geld dem Aussehen des Euro anpassen. Das Design ähnelt stark dem 1-Euro-Stück. Und die geriffelten Ecken erinnern sehr an die Haptik des 20-Cent-Stücks der Euro-Zone.

Gleichzeitig, so scheint es, soll die neue Münze das Königreich wieder einen - immerhin denken die Schotten über ein Referendum nach, um sich von England unabhängig zu erklären. Auf der Rückseite sind Rose, Distel, Lauch und Klee umrahmt von einer königlichen Krone. Die Pflanzen stehen für England, Schottland, Wales und Nordirland.

Eingeführt werden die neuen Münzen allerdings aus einem anderen Grund: Seit 1983 ist die britische 1-Pfund-Münze nicht mehr überarbeitet worden. Ein niedriger Prozentbetrag der sind Fälschungen und werden meist nicht einmal erkannt. Das neue 1-Pfund-Stück soll dagegen nahezu fälschungssicher sein.

Mit dem alten Pfund-Stück kann ganz normal bis zum 15. Oktober bezahlt werden. Bis dahin kann jeder Brite seine Münzen gleichzeitig auch gegen die neuen umtauschen. Und auch danach ist das alte Pfund nicht nutzlos: Die bisherigen Münzen werden eingeschmolzen und zu neuen 1-Pfund-Stücken verarbeitet.

Das Motiv der Vorderseite wurde von einem 15-jährigen Schüler aus der englischen Stadt Walsall entworfen, wie das Finanzministerium mitteilte. David Pearce hatte sich mit seiner Zeichnung gegen mehr als 6000 andere Vorschläge durchgesetzt. Die eingesandten Motive zeigten unter anderem Tee, Fahnen, das britische Wetter, Seebrücken und die Rolling Stones.

Quelle: n-tv.de