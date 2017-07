Wirtschaft

Konjunktur gewinnt an Schwung: Deutsche Produktion übertrifft Erwartungen

Deutsche Unternehmen fahren im Mai ihre Produktion überraschend kräftig hoch. Das Plus ist viermal so hoch wie von Analysten prognostiziert. Die Belebung erfasst die meisten Industriezweige.

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Mai überraschend kräftig ausgeweitet. Industrie, Baubranche und Energieversorger erzeugten zusammen 1,2 Prozent mehr als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Das war bereits der fünfte Anstieg in Folge. Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 0,3 Prozent erwartet, nachdem die Fertigung im April um 0,7 Prozent zugelegt hatte.

"Die zum Jahresende 2016 starke Dynamik bei den Auftragseingängen übersetzt sich seit Jahresbeginn in eine lebhafte Ausweitung der Produktionszahlen", betonte das Ministerium. Die Belebung habe die meisten Industriezweige erfasst. "In der Gesamtbewertung hat die Industriekonjunktur damit im laufenden Jahr an Schwung und Breite gewonnen", so das Ministerium.

Die Industriebetriebe allein weiteten ihre Produktion um 1,3 Prozent aus. Dabei fiel das Plus bei den Herstellern von Investitionsgütern wie Maschinen und Fahrzeugen mit 2,6 Prozent besonders stark aus. Die Energieerzeuger steigerten ihre Leistung sogar um 2,9 Prozent. Das Baugewerbe meldete hingegen ein Minus von 1,0 Prozent.

Im Dreimonatsvergleich legte die Industrieproduktion im Mai um 2,1 Prozent zu. In der Produktion von Vorleistungs-, Investitions- und Konsumgütern gab es jeweils Zuwächse. Die Bauproduktion lag - auch aufgrund einer Aktualisierung des Berichtskreises - mit 6,1 Prozent ebenfalls kräftig im Plus.

Quelle: n-tv.de