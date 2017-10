Wirtschaft

Lage immer noch stark: Deutsche Wirtschaft verliert leicht an Fahrt

Die Geschäfte wachsen auch im dritten Quartal, aber nicht mehr so stark: Der Einkaufsmanagerindex sinkt nun wieder. Der Rückgang fällt dabei etwas stärker aus als erwartet.

Die deutsche Wirtschaft hat zu Beginn des vierten Quartals etwas nachgelassen. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel im Oktober um 0,8 auf 56,9 Punkte. Damit ist das Barometer, das ab Werten von 50 Zählern Wachstum signalisiert, weiter auf einem sehr hohen Niveau, wie das Institut IHS Markit zu seiner Umfrage unter mehr als 800 Firmen mitteilte.

Im September hatte das Barometer den höchsten Wert seit 77 Monaten erreicht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Oktober einen leichten Rückgang auf 57,5 Punkte erwartet.

"Trotz des leichten Dämpfers bleibt die Wirtschaft fundamental stark und geht mit Schwung in die Jahresendphase", sagte Markit-Experte Phil Smith. Die Neuaufträge zogen zu Beginn des vierten Quartals sogar so stark an wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Starkes Wachstum sei dabei sowohl im Industrie- wie auch im Servicesektor zu beobachten, so Smith.

Das Markit-Barometer für den Industriesektor hielt sich trotz eines Rückgangs um 0,1 Punkte im Oktober mit 60,5 Zählern sogar jenseits der 60er Marke. Damit tendiert es weit über dem langjährigen Mittelwert.

