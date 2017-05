Wirtschaft

Konsumenten in Hochstimmung: Deutsche trotzen Trump- und Brexit-Sorgen

Überraschend klettert die Stimmung deutscher Verbraucher auf ein Zwischenhoch: Dank weiterhin exzellenter Lage am Arbeitsmarkt erreicht das Konsumklima den höchsten Stand seit fast 16 Jahren. Damit ist der leichte Negativtrend vorerst gestoppt.

Die gute Konjunktur treibt die Stimmung der deutschen Verbraucher auf den höchsten Stand seit fast 16 Jahren. Das von den GfK-Experten ermittelte Konsumklima stieg für Juni überraschend um 0,2 auf 10,4 Punkte, wie die Nürnberger Marktforscher mitteilten.

Demnach blicken die Konsumenten zuversichtlicher auf die Konjunktur und ihre eigene Finanzlage. Auch die Bereitschaft zu größeren Einkäufen ist trotz eines Mini-Dämpfers hoch. "Die deutschen Verbraucher bleiben in Hochstimmung und damit eine verlässliche Stütze der Konjunktur in Deutschland", sagte GfK-Fachmann Rolf Bürkl. Das Barometer war im März und April jeweils leicht gesunken - auch wegen der anziehenden Inflation und der Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump.

Deutsche trotzen Unsicherheiten

Nun kletterte der Indikator das zweite Mal in Folge und erreichte den höchsten Wert seit Oktober 2001. Experten hatten nur mit einer Stagnation gerechnet. "Damit befindet sich die Konsumstimmung in Deutschland wieder klar im Aufwind", sagte Bürkl. Die Verbraucher blickten trotz weltwirtschaftlicher Risiken so zuversichtlich auf die Konjunktur wie seit zwei Jahren nicht mehr. Nach der Analyse der Konsumforscher nährt vor allem "die nach wie vor exzellente Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt" diesen Optimismus.

Davon könne auch die Einkommenserwartung mit einem weiteren Anstieg auf ohnehin sehr hohem Niveau profitieren. Aus Sicht der Verbraucher laufe "der deutsche Konjunkturmotor zunehmend runder". Auch die Verunsicherung über den weiteren wirtschaftspolitischen Kurs in den USA und die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen änderten daran bislang nichts.

Lothar Hessler von HSBC Trinkaus sagte, die Stimmungslage in Deutschland sei prächtig. Und das dürfte so bleiben. Ulrike Kastens von Sal Oppenheim schätzte, dass es ein "gutes Jahr für den deutschen Konsum" werde.

Die monatliche GfK-Studie basiert auf der Einschätzung von 2000 Verbrauchern, die im Auftrag der EU-Kommission befragt werden. Unternehmen und Manager hatten zuletzt ebenfalls viel Optimismus verbreitet. So kletterte das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, der Ifo-Geschäftsklimaindex, auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Quelle: n-tv.de