Wirtschaft

Zwei Flughäfen für Berlin?: Dobrindt denkt über Tegel-Weiterbetrieb nach

Am Großflughafen BER wird noch immer rumgewerkelt. Derweil erhalten die Befürworter der Offenhaltung des Berliner Airports Tegel unerwartete Unterstützung. Denn auch der Bundesverkehrsminister kann sich einen Weiterbetrieb nun vorstellen.

In der Debatte über einen Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel (TXL) rückt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt vom Schließungsbeschluss ab. "Eine Hauptstadt mit zwei Flughäfen ist gut vorstellbar", sagte der CSU-Politiker.

Der Bund, Berlin und Brandenburg hatten eigentlich vereinbart, dass der neue Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld der einzige Flughafen für die Region wird und Tegel nach dessen Eröffnung schließt. "Die Kapazitäten des BER werden mittelfristig für Berlin wohl nicht ausreichend sein", erläuterte Dobrindt. "Auch deshalb kann man über die Offenhaltung des Flughafens Tegel nachdenken."

Derweil trat der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft zusammen, um über den Ausbau des noch nicht eröffneten Flughafens BER zu beraten. Aussagen zum Termin der Inbetriebnahme wurden nicht erwartet.

Der Berliner Luftverkehr wächst seit Jahren überdurchschnittlich. Obwohl der BER seit Baubeginn 2006 schon deutlich erweitert wurde, reicht er mit einer Terminalkapazität von höchstens 27 Millionen Passagieren im Jahr für die erwarteten Passagierzahlen nicht aus - im vergangenen Jahr flogen von den aktiven Flughäfen Tegel und Schönefeld (SXF) schon 33 Millionen Menschen.

Das alte Schönefelder Terminal für bis zu 12 Millionen Fluggäste soll deshalb noch einige Jahre in Betrieb bleiben. Zudem soll in drei Jahren am Neubau ein Zusatzterminal für 6 Millionen Passagiere in Betrieb gehen - in einfacher Industriebauweise, damit es schneller und unkomplizierter fertig wird als das Hauptterminal.

Quelle: n-tv.de