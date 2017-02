Wirtschaft

Eigenmächtig 253.000 Euro überwiesen: EWE-Chef stolpert über Klitschko-Spende

Der Chef des fünftgrößten deutschen Versorgers überweist eine Viertelmillion nach Kiew. Im Gegenzug soll Box-Champion Klitschko nach Oldenburg kommen. Doch die Zahlung hätte es so gar nicht geben dürfen - und Klitschko hat auch andere Pläne.

Die Aufsichtsratsspitze des Oldenburger Energieversorgers EWE lässt Konzernchef Matthias Brückmann wegen der umstrittenen Spende an die Klitschko-Stiftung fallen. Das Präsidium des Kontrollgremiums fordert nach der Affäre die Abberufung Brückmanns. Es werde empfohlen, die Bestellung "mit sofortiger Wirkung zu widerrufen", heißt es in einer Mitteilung. "Herr Brückmann wird sein Amt bis zur Sitzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vorerst ruhen lassen." Die endgültige Entscheidung soll am 22. Februar bei einer Sitzung des gesamten Aufsichtrates fallen.

Brückmann hatte im vergangenen Jahr eigenmächtig eine Spende von 253.000 Euro an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko nach Kiew überweisen lassen. Eine Zahlung in dieser Höhe hätte aber vom Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates genehmigt werden müssen. Um den Fall und andere Vorwürfe gegen Brückmann zu klären, hat der Aufsichtsrat eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt.

Als Gegenleistung für die Spende hatte Brückmann einen Besuch des Ex-Champions in Oldenburg erwartet, wie mehrere Medien berichteten. Doch die Klitschko Management Group hatte betont, an die Spende seien keinerlei Bedingungen geknüpft gewesen. Der EWE-Chef und Klitschko gelten als gute Bekannte.

Anonyme Briefe mit weiteren Vorwürfen

Dass Brückmann gegen interne Regeln verstoßen hatte, ist umso brisanter, weil er bei seinem Amtsantritt bei Deutschlands fünftgrößtem Energieversorger 2015 als Erneuerer angetreten war. Spenden dürften nicht nach dem Gutdünken von Einzelpersonen vergeben werden, hatte er im Frühjahr 2016 der "Nordwest-Zeitung" gesagt.

Inzwischen hatte Brückmann die Spende als Fehler bezeichnet. Ende vergangener Woche hatte er mitgeteilt, die 253.000 Euro privat zu übernehmen. "Ich will nicht, dass das Unternehmen unter der Diskussion oder meinem persönlichen Fehler leiden muss."

Einem Sprecher zufolge gibt es zudem mehrere anonyme Briefe, die in unterschiedlichem Wortlaut verschiedene vermeintliche Fehler Brückmanns anprangern. Verschickt wurden sie an ausgewählte Mitglieder des Aufsichtsrates. Zudem prüft die Oldenburger Staatsanwaltschaft, ob sie gegen Brückmann ein Ermittlungsverfahren wegen des möglichen Anfangsverdachts der Untreue einleitet.

Quelle: n-tv.de