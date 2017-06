Wirtschaft

Hilfe für stationären Handel: Ebay macht lokale Unternehmen digital

Online-Riese Ebay will Einzelhändler fit für die Zukunft machen. Deshalb startet das US-Unternehmen die City-Initative "lokal & digital". Kleinen Konzernen soll so der Schritt in die Digitalisierung gelingen. Erste Versuche zeigten bereits Erfolge.

Die Internet-Handelsplattform Ebay möchte verstärkt stationäre Händler ins Online-Geschäft bringen. Der Konzern, der gewissermaßen gemeinsam mit anderen Netz-Shops wie Amazon zur Krise im Einzelhandel beigetragen hat, startet die die Initiative "lokal & digital". Städte in ganz Deutschland sollen so eine eigene digitale Präsenz für ihr lokales Geschäft erhalten. Im Netz sollen sie unter "www.ebay-city.de/stadtname" zu finden sein.

"Wir bieten den städtischen Einzelhändlern eine Plattform, um sich erfolgreich im E-Commerce zu etablieren", sagt Ebay-Manager Denis Burger. Gegen eine Gebühr von knapp 5000 Euro im Jahr können sich Kommunen demnach eine eigene Online-Präsenz sichern und erhalten Zugang zu den 17 Millionen aktiven Nutzern in Deutschland und 169 Millionen weltweit. Außerdem werden ein Beratungsservice und Workshops angeboten. Laut einer Ebay-Studie verkauft derzeit nur jeder dritte Einzelhändler in Deutschland seine Ware auch im Internet.

In einer Pilotphase wurde das Modell bereits seit Herbst 2015 in Mönchengladbach am Niederrhein und später auch im niedersächsischen Diepholz getestet. In Mönchengladbach konnten die 79 teilnehmenden Händler mehr als 160.000 Artikel in 84 Länder verkaufen.

Quelle: n-tv.de