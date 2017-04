Wirtschaft

Deutlich weniger Arbeitslose: Europas Jobmarkt erholt sich merklich

Lichtblick für die Eurozone und die gesamte EU: Der Jobmotors springt an. Die Arbeitslosenquote erreicht den tiefsten Stand seit Anfang 2009. Allerdings gibt es zwischen den Ländern starke Unterschiede.

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist auf den tiefsten Stand seit fast acht Jahren gesunken. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, lag die Quote im Februar bei 9,5 Prozent, das war der tiefste Stand seit Mai 2009. In der gesamten Europäischen Union fiel die Quote auf acht Prozent, das war ebenfalls ein Rekordtief seit Januar 2009.

Zu den schlimmsten Zeiten der Schuldenkrise lag die Arbeitslosigkeit in den Ländern der Eurozone bei über zwölf Prozent. Im September vergangenen Jahres fiel sie unter die symbolische Marke von zehn Prozent, seitdem geht sie stetig zurück. Nun trug vor allem die Erholung in Spanien und Portugal weiter zur Entspannung bei.

Zwischen den Euro-Ländern gibt es allerdings starke Unterschiede. So lag die Arbeitslosenquote in Deutschland nach den EU-Berechnungen auf der Grundlage der jüngsten verfügbaren Zahlen bei 3,9 Prozent und in Malta bei 4,1 Prozent. Am oberen Ende rangiert Griechenland mit 23,1 Prozent.

Quelle: n-tv.de