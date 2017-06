Wirtschaft

Rasantes Wachstum: Facebook knackt die zwei-Milliarden-Marke

In nur fünf Jahren verdoppelt Facebook seine Nutzerzahl auf nun zwei Milliarden Menschen. Darauf will sich das Netzwerk aber nicht ausruhen und beschreitet neue Wege. Von einer dieser Neuerungen profitieren Fußballfans - allerdings vorerst nur in den USA.

Facebook hat die Marke von zwei Milliarden aktiven Nutzern geknackt. Der Meilenstein sei am Dienstag erreicht worden, schrieb der Gründer und Chef des weltgrößten Online-Netzwerks, Mark Zuckerberg auf seiner Facebook-Seite. Überraschend kommt diese Ankündigung aber nicht. Schon zum Ende des ersten Quartals 2017 kam Facebook auf weltweit 1,94 Milliarden aktive Nutzer im Monat. In Deutschland wird Facebook nach jüngsten Zahlen von 30 Millionen Nutzern mindestens einmal im Monat genutzt - und von 23 Millionen davon täglich.

Die Eine-Milliarden-Marke hatte Facebook dabei bereits im Oktober 2012 überschritten. Das weltweite Wachstum des Netzwerks wird insbesondere dadurch eingeschränkt, dass Milliarden Menschen noch keinen Zugang zum Internet haben. Das Online-Netzwerk will sie auch mit der Initiative Internet.org für günstige oder kostenlose Internet-Anschlüsse ins Netz holen. Facebook trifft dabei aber verstärkt auf Gegenwind von Regierungen und Skepsis von Netzbetreibern.

Parallel zu seinem neuen Nutzerrekord kündigte Facebook eine weitere Neuerung auf seiner Seite an. Demnach bietet das Netzwerk ab der kommenden Champions-League-Saison gemeinsam mit dem amerikanischen Sportsender Fox Sports Livestreams der Fußball-Champions-League in den USA an. Auf der Facebook-Seite von Fox Sports werden jeweils zwei Spiele an jedem Gruppenspieltag zu sehen sein - dazu kommen vier Achtelfinalpartien und die vier Viertelfinalpartien.

Ein Sprecher von Fox Sports bestätigte, dass die Livestreams ausschließlich Facebook-Usern in den USA zur Verfügung stehen werden. Facebook arbeitet bereits mit der nordamerikanischen Fußball-Profiliga Major League Soccer (MLS)zusammen, von der 2017 rund 20 Spiele gezeigt werden.

Quelle: n-tv.de