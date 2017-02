Wirtschaft

Gutes Wirtschaftsumfeld : Fed signalisiert baldige Zinsanhebung

Gibt bereits am 15. März eine weitere Zinserhöhung in den USA? Einige Vertreter der US-Notenbank Fed halten einen solchen Schritt für angemessen. Fed-Chefin Yellen hält sich noch bedeckt.

US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 31. Januar und 1. Februar angesichts des besseren Wirtschaftsumfeldes eine "baldige" Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Einige Vertreter waren der Ansicht, dass eine Anhebung des Leitzinses eventuell bereits auf der nächsten Sitzung angemessen sein könnte, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Die nächste Fed-Sitzung findet am 14. und 15. März statt.

Am 1. Februar hatte die US-Notenbank Federal Reserve das Niveau ihres Leitzinses bestätigt, aber ohne einen Zeitpunkt für den nächsten Zinsschritt zu signalisieren. Der geldpolitische Schlüsselsatz verharrte damit in der Spanne von 0,50 bis 0,75 Prozent. Die aktuellen Projektionen der Währungshüter implizieren drei Zinserhöhungen in diesem Jahr um insgesamt 75 Basispunkte. An den Finanzmärkten werden aktuell nur zwei Schritte eingepreist.

Nach den jüngsten Reden von Fed-Chefin Janet Yellen ist die an den Finanzmärkten implizierte Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung bereits im März von leicht über 20 Prozent auf nunmehr annähernd 40 Prozent gestiegen. Damit die Märkte von einer Erhöhung aber nicht überrascht würden, müsste die Wahrscheinlichkeit auf rund 75 Prozent steigen.

Quelle: n-tv.de