Wirtschaft

Panne bei United Airlines: Fluglinie veröffentlicht Cockpit-Codes

Spätestens seit den Anschlägen vom 11. September sind die Cockpit-Türen von Passagierflugzeugen mit mehreren Sicherheitsmaßnahmen gesichert. Eine davon hat ein Mitarbeiter der US-Airline United wohl versehentlich wirkungslos gemacht.

Aus Versehen hat die US-Fluggesellschaft United Airlines die Sicherheitscodes für die Cockpit-Türen veröffentlicht. Wie mehrere amerikanische Medien berichten, alarmierte die Gesellschaft ihre Piloten, dass die normalerweise geheimen Zahlenkombinationen durch den Fehler eines Mitarbeiters zeitweise im Internet zu sehen gewesen seien. Bis neue Codes für alle Maschinen weltweit ausgegeben sind, wurden die Piloten angewiesen, sich jedes Mal durch ein Guckloch selbst zu überzeugen, wer vor der Tür steht, bevor diese geöffnet wird.

Die Codes, die auf einer Tastatur Außenseite der Cockpittür eingegeben werden müssen, dienen dazu, die Piloten zu informieren, dass jemand eintreten möchte. Sie öffnen die Türen, den Berichten zufolge, jedoch nicht direkt. Die Kombinationen werden in Abständen immer wieder geändert.

Die Sicherung der Cockpit-Türen gilt spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 als ein wichtiges Element zum Schutz vor Terroristen und Flugzeugentführern. Angeheizt wurde die Diskussion darüber erneut vor zwei Jahren, nachdem der Co-Pilot den Germanwings-Flug 4U9525 in den Alpen zerschellen ließ. Er hatte sich zuvor im Cockpit eingeschlossen, nachdem der Kapitän dieses kurz verlassen hatte.

Eine Sprecherin von United Airlines teilte mit, die Sicherheit der Flüge sei weiterhin uneingeschränkt gewährleistet. "United nutzt mehrere Maßnahmen neben den Zugangs-Informationen für die Türen, um unsere Cockpits zu sichern", sagte die Sprecherin CNN. Zu Problemen im Flugbetrieb oder Verspätungen sei es durch die Sicherheitspanne bislang nicht gekommen.

United Airlines war zuletzt mehrfach wegen verschiedener Zwischenfälle an Bord ihrer Maschinen in die Schlagzeilen geraten. So hatten unter anderem Sicherheitsleute einen Fluggast mit Gewalt aus einer überbelegten Maschine entfernt und dabei schwer verletzt. Für Wirbel sorgte auch der wenig feinfühlige Rauswurf eines Brautpaares auf dem Weg zur eigenen Hochzeit. Zuletzt wurde berichtet, ein Fluggast sei an Bord eines United-Flugzeugs von einem giftigen Skorpion gebissen worden.

Quelle: n-tv.de