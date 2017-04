Wirtschaft

Start-up präsentiert Fluggerät: Google-Gründer verhilft Auto zum Fliegen

Im Juni 2016 berichtet ein Magazin, dass der Google-Mitbegründer Larry Page einen Teil seines Vermögens in die Entwicklung fliegender Autos stecken soll. Nun bestätigt Page die Investition. Dabei wird auch bekannt, welches Start-up er unterstützt.

Google-Mitgründer Larry Page hat bestätigt, dass er die Entwicklung kleiner persönlicher Fluggeräte finanziert. Das von Page unterstützte Start-up Kitty Hawk demonstrierte der "New York Times" jetzt einen Prototypen bei einem Testflug in Kalifornien.

Der "Kitty Hawk Flyer" erinnert äußerlich an eine Riesen-Drohne mit acht Elektromotoren, die einen Menschen auf dem Sitz in der Mitte tragen kann. Da das rund 100 Kilogramm schwere Fluggerät zur Sicherheit über einem See getestet wird, hat es statt Rädern Schwimmer - ähnlich wie ein Wasserflugzeug.

Einen ersten Bericht, Page unterstütze aus eigener Tasche die Entwicklung "fliegender Autos", hatte es im Juni des vergangenen Jahres gegeben. Der 43-Jährige habe seit 2010 mehr als 100 Millionen Dollar in die Firma Zee Aero gesteckt, die an kleinen Fluggeräten arbeite, schrieb damals das Magazin "Bloomberg Businessweek".

Jetzt wurde bekannt, dass Zee Aero ein Teil von Kitty Hawk ist - und insgesamt an mehreren verschiedenen Prototypen arbeitet. Eine führende Rolle in dem Projekt spielt auch der Chefentwickler der ersten Google-Roboterautos, der aus Deutschland stammende Sebastian Thrun.

Page ist nicht allein mit der Idee, die heutigen Verkehrsprobleme vor allem in Großstädten mit Hilfe von Fluggeräten zu lösen. Auch der Flugzeugbauer Airbus entwickelt kleine Luftfahrzeuge, die senkrecht starten und landen können. Aus der Slowakei kommt das fliegende Auto Aeromobil. Und der chinesische Hersteller Ehang stellte bereits vor über einen Jahr eine Art "Drohnen-Taxi" vor, das rund eine halbe Stunde autonom in der Luft sein soll.

Quelle: n-tv.de