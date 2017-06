Wirtschaft

EU-Kommissar hilft mit: Griechen wollen Schäuble erweichen

Griechenland braucht mal wieder dringend Geld. Gibt es bis Juli keine frischen Mittel, droht die Zahlungsunfähigkeit. Nun startet EU-Währungskommissar Moscovici einen Vermittlungsversuch. Der Adressat sitzt in Berlin.

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici dringt im Schuldenstreit um Griechenland auf eine Einigung beim anstehenden Treffen der Eurogruppe am kommenden Donnerstag (15. Juni). "Wir müssen bei der nächsten Sitzung eine Lösung finden", sagte Moscovici der "Wirtschaftswoche". "Niemand würde verstehen, wenn wir aus dem Nichts eine neue Krise schaffen."

Griechenland droht im Juli die Zahlungsunfähigkeit, wenn die Gläubiger nicht rechtzeitig die nächsten Milliardenzahlungen freigeben. Athen braucht sieben Milliarden Euro, um alte Schulden zu begleichen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble möchte dafür den Internationalen Währungsfonds (IWF) an Bord haben. Dieser nimmt nicht am dritten bis zu 86 Milliarden Euro schweren Hilfsprogramm teil, da er die griechische Schuldenlast für zu schwer hält. Der IWF fordert Schuldenerleichterungen, etwa verlängerte Laufzeiten oder verringerte Zinszahlungen. Dagegen stemmt sich der CDU-Politiker.

Den jüngsten Kompromissvorschlag im Schuldenstreit vom Mai, wonach Gespräche über Schuldenerleichterungen 2018 stattfinden und der IWF vorerst ohne eigene Zahlungen an Bord kommen könnte, hält Moscovici für keine ausreichende Diskussionsgrundlage. "Es kann nicht sein, dass wir Griechenland nach all seinen Anstrengungen exakt denselben Vorschlag vorlegen wie beim letzten Mal nach dem Motto: Friss oder stirb. Das geht einfach nicht."

"Ich bitte Wolfgang Schäuble"

Unterdessen hat auch Griechenlands Präsident Prokopis Pavlopoulos Schuldenerleichterungen von Schäuble gefordert. Griechenland habe Rentenkürzungen und geringere Steuerfreibeträge beschlossen und habe damit seine Verpflichtungen erfüllt, sagte Pavlopoulos der Tageszeitung "Die Welt". "Ich bitte Wolfgang Schäuble darum, sich bei seiner Entscheidung nicht vom deutschen Wahlkampf beeinflussen zu lassen. Es geht hier um Größeres, es geht um Europa", sagte Pavlopoulos.

Am späten Freitagabend soll das griechische Parlament die letzten Vorlagen der Gläubiger billigen. Dann stünde der Auszahlung der nächsten Tranchen der Gläubiger an Griechenland "nichts mehr im Wege", wie es aus Athener Regierungskreisen heißt. Im Kern geht es dabei um das Einfrieren der Renten ab 1. Januar 2022 für ein Jahr. Dies soll 2023 weitere 250 Millionen Euro in die Staatskassen spülen. Zudem soll ermöglicht werden, dass die bereits vom Parlament beschlossene Senkung des jährlichen Steuerfreibetrags von heute 8686 Euro auf 5700 Euro schon 2019 in Kraft tritt und damit ein Jahr früher als geplant.

Griechenlands Gläubiger fordern, dass das Land 2018 einen Primärüberschuss im Haushalt von 3,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes (ohne Schuldendienst) erreicht. Scheitert dies, soll der Steuerfreibetrag früher gesenkt werden, um zusätzlich eine Milliarde Euro in die Staatskassen zu bringen. Die Billigung dieses Mini-Sparpakets durch das Parlament gilt als sicher.

Quelle: n-tv.de