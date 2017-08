Wirtschaft

Mondeo soll überprüft werden: Hat auch Ford geschummelt?

VW, Audi, Porsche und jetzt auch noch Ford? Auch der US-Autobauer steht laut einem Bericht unter Verdacht, bei der Abgastechnik geschummelt zu haben. Ein Ford-Modell soll bei einem Test aufgefallen sein.

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) nimmt auch die Abgas-Systeme von Ford genauer unter die Lupe. In der vergangenen Woche sei Ford von der Behörde wegen des Diesel-Modells Mondeo 2.0 TCDI kontaktiert worden, erklärte der Autobauer. Die "Wirtschaftswoche" hatte zuvor berichtet, es bestehe der Verdacht auf den Einsatz eines illegalen Systems zur Abschaltung der Abgasreinigung. Das Verkehrsministerium habe deshalb eine Untersuchung durch das KBA in Auftrag gegeben, hatte in dem Bericht gestanden. Der Test soll schon im Gange sein.

Ford bestreitet, illegale Einrichtungen zu verwenden: Die Fahrzeuge und Dieselmotoren erfüllten die aktuell vorgeschrieben Abgasrichtlinien. Das Bundesverkehrsministerium äußerte sich bisher nicht.

Der "Wirtschaftswoche" zufolge liegen dem KBA Ergebnisse von Abgastests vor, die Rückschlüsse auf mögliche illegale Systeme zuließen. Diese Tests sollen Auslöser für die Überprüfung des Ford-Modells sein. Ford-Deutschland-Chef Gunnar Herrmann sagte dem Magazin, dass Ford "weder geschummelt noch getrickst" habe: "Bei der Abgasnachbehandlung unserer Dieselmodelle wurden keine illegalen Abschaltvorrichtungen verwendet."

Bisher sind Ford-Modelle sauber

Die Untersuchungskommission des Bundesverkehrsministeriums hatte bereits im vergangenen Jahr die Ford-Modelle Focus und C-Max auf mögliche illegale Abschalteinrichtungen hin überprüfen lassen. Es wurden laut Bundesverkehrsministerium keine illegalen Abschalteinrichtungen gefunden. Allerdings attestiert der Abschlussbericht dem Modell C-Max sehr hohe Stickoxidemissionen, sobald das Auto nicht mehr auf dem Prüfstand, sondern auf der Straße getestet wird.

Nach dem Skandal um Abschalteinrichtungen von Volkswagen hatte das Verkehrsministerium Prüfungen von vielen Modellen verschiedener Hersteller eingeleitet, die auch nach Veröffentlichung eines Zwischenberichts im vergangenen Jahr fortgesetzt werden. So hat das Ministerium in den vergangenen Monaten auch unzulässige Abgassysteme bei Audi und Porsche ausgemacht.

Quelle: n-tv.de