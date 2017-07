Wirtschaft

Biosprit-Tochter treibt an: Höhere Preise erfreuen Südzucker

Südzucker beginnt das neue Geschäftsjahr überraschend solide. Die geringen Verkäufe werden durch höhere Preise mehr als kompensiert. Mit Spannung geht der Blick nun auf das Ende der EU-Zuckermarktordnung.

Höhere Zuckerpreise und eine gute Entwicklung der Tochter Cropenergies haben Südzucker im abgelaufenen Quartal kräftig angeschoben. zwischen März und Mai stiegen die Erlöse auf Jahressicht um elf Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis sprang sogar um 40 Prozent auf 153 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben gut 81 Millionen Euro. Hier allerdings verfehlte der Konzern die Erwartungen.

Die gestiegenen Zuckererlöse glichen den gesunkenen Absatz mehr als aus. Ende September läuft die Zuckermarktordnung in der EU aus, die fast fünf Jahrzehnte lang Produktionsquoten und Mindestpreise für Zuckerrüben regulierte. Dann müssen sich die europäischen Anbieter dem weltweiten Wettbewerb stellen. Experten gehen davon aus, dass sich die Zuckerpreise in der EU nach dem Ende der Regulierung zunächst einmal abschwächen werden. Zu den verbesserten Zahlen trug auch die Tochter Cropenergies mit ihren Biokraftstoffen bei. Für die Tochter hob der Konzern die Prognose an.

Für das Geschäftsjahr 2017/18 rechnet Südzucker weiterhin von einem Konzernumsatz zwischen 6,7 Milliarden und 7,0 Milliarden Euro.

