Wirtschaft

Starkoch macht Restaurants dicht: Jamie Oliver kapituliert vor dem Brexit

Noch bis Ende März wird in allen britischen Restaurants des Starkochs Jamie Oliver gebruzzelt. Doch dann gehen in sechs Filialen seiner Italian-Food-Kette die Öfen endgültig aus. Der Firmenchef macht den Brexit verantwortlich.

"Ich unternehme wegen des Brexits gar nichts – weil ich glaube: Nichts wird passieren", sagte der britische Starkoch Jamie Oliver noch kurz vor Jahresende in einem Interview. Nun macht der 44-jährige Vater von fünf Kindern klar: Er schließt sechs italienische Restaurants auf der Insel.

Als Grund für die jetzigen Schließungen nennt Kettenchef Simon Blagden den Brexit: "Nach dem Brexit ist der Druck und die Unsicherheit in unserem Geschäft noch größer geworden." Die Briten hatten Ende Juni 2016 knapp für einen Austritt ihres Landes aus der EU gestimmt. Oliver hingegen hat sich immer vehement gegen den EU-Abschied ausgesprochen.

Zwar ist die Zahl der schließenden Restaurants ist gering, wenn man bedenkt, dass die Kette noch 42 Restaurants in Großbritannien besitzt. Doch die Ankündigung überrascht, zumal Oliver im selben Interview die Frage aufwarf, ob die "Regierung meine Restaurants mit den 4000 Angestellten wirklich außer Gefecht setzen" wird, "weil zum Beispiel die Angestellten ausgewiesen werden?" Er gab auch direkt die Antwort: "Nein, ich glaube nicht."

Kettenchef Blagden zufolge ist ein Mix aus hohen Kosten für Zutaten und geringerer Nachfrage in eben jenen sechs Filialen das Grund für das Aus. "Um profitabel arbeiten zu können, brauchen wir 3000 Gäste pro Woche in jedem Restaurant." Das hätten die sechs einfach nicht geleistet. Die in den betroffenen Filialen beschäftigten 120 Mitarbeiter sollten nun auf andere Restaurants verteilt werden. "Bei wem wir dies nicht schaffen, mit dem arbeiten wir an einer alternativen Job-Lösung."

An ein Ende der Jamie-Oliver-Restaurants ist aber nicht zu denken: Allein in Großbritannien hat er noch 36 weitere italienische Restaurants und noch einmal 36 Filialen, in denen Speisen aller internationalen Küchen serviert werden. Und es gibt ja noch seine Fernsehsendungen und seine Bücher.

Quelle: n-tv.de