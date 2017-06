Wirtschaft

90 Prozent gehen an Sendergruppe: Jochen Schweizer verkauft an ProSiebenSat.1

Jochen Schweizer veräußert seine gleichnamige Erlebnisgeschenke-GmbH. Den Zuschlag bekommt ProSiebenSat.1. Die Sendergruppe hat bereits mit mydays in den lukrativen Erlebnis- und Eventgutscheinmarkt investiert.

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 erweitert ihr Geschäft mit einem weiteren Zukauf. ProSiebenSat.1 übernimmt die Mehrheit an der Jochen Schweizer GmbH, einem Erlebnisgeschenke-Anbieter. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Jochen Schweizer GmbH wird bei der Transaktion mit 108 Millionen Euro bewertet.

Die von dem Unternehmer Jochen Schweizer gegründete gleichnamige GmbH mit Sitz in München bietet unter dem Slogan "Du bist, was du erlebst" in Deutschland, Österreich und der Schweiz Erlebnisgeschenke an. Kunden können aus Kategorien wie Hotels & Reisen, Fliegen & Fallen, Abenteuer & Sport oder Wellness & Gesundheit auswählen.

Das erworbene Unternehmen soll mit der ProSiebenSat.1 -Tochter mydays unter dem Dach einer gemeinsamen Holding zusammengeführt werden. An dieser Holding werde der Dax-Konzern 90 Prozent halten und Jochen Schweizer 10 Prozent, teilte ProSiebenSat.1 mit. Beide Unternehmen und Marken werden unter der neuen Holding bestehen bleiben und sich in Angebot und Ausrichtung komplementär ergänzen. Der Erlebnis- und Eventgutscheinmarkt verzeichne attraktive Wachstumsraten im deutschsprachigen Raum.

Quelle: n-tv.de