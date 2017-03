Wirtschaft

Rewe baut schneller um als Edeka: Kaiser's Tengelmann wird immer seltener

Nach der Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch Rewe und Edeka verschwinden die Supermärkte mit dem roten Logo aus dem Straßenbild: Vor allem Rewe treibt in diesen Wochen die Umstellung voran. Nur einer Region bleiben die Läden länger erhalten.

Knapp drei Monate nach der Übernahme von rund 400 Kaiser's Tengelmann-Filialen durch die Rivalen Edeka und Rewe verschwindet das Logo der traditionsreichen Supermarktkette immer mehr aus dem Straßenbild. Ein Rewe-Sprecher sagte, alle 64 vom Kölner Handelsriesen übernommenen Kaiser's Tengelmann-Filialen würden bis 31. März - also bis Freitag kommender Woche - auf die Marke Rewe umgestellt. Dies gelte für 60 Geschäfte in Berlin ebenso wie für je zwei übernommene Läden in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Auch Edeka, das den größten Teil der Kaiser's Tengelmann-Filialen erhielt, macht inzwischen deutlich sichtbare Fortschritte bei der Umstellung der übernommenen Geschäfte. Bereits am Dienstag sei der Umbau von 51 Kaiser's Tengelmann-Märkten in Nordrhein-Westfalen und Bayern in Filialen der Edeka-Discount-Tochter Netto abgeschlossen worden, teilte der Billiganbieter mit. Bis Ende Mai würden außerdem alle vom größten deutschen Lebensmittelhändler übernommenen ehemaligen Kaiser's Märkte in Berlin auf den Namen Edeka umgestellt.

Edeka hat es nicht eilig

Etwas länger erhalten bleibt der Name Tengelmann in München und Umgebung. In den rund 170 bayerischen Tengelmann-Filialen werde "die Überarbeitung der Ladengestaltung voraussichtlich im letzten Drittel des Jahres erfolgen", teilte Edeka Südbayern mit.

Noch mehr Zeit lassen will sich Edeka in Nordrhein-Westfalen. Dort sollen die letzten Kaiser's Filialen erst Mitte nächsten Jahres verschwinden. Für die rund 15.000 Beschäftigten von Kaiser's Tengelmann bedeutet die Umstellung relativ wenig Veränderung. Die Ministererlaubnis, die die Übernahme von Kaiser's Tengelmann nach langem Streit ermöglichte, enthält für sie langjährige Beschäftigungsgarantien.

Quelle: n-tv.de