Wirtschaft

Turbulenzen bei Kaufhof: Kaufhof-Chef Van den Bossche geht

Es war nur eine kurze Zeit für Olivier Van den Bossche an der Spitze von Kaufhof. Hinter den Kulissen soll ein "knallharter Machtkampf" zwischen den Managern des kanadischen Eigentümers HBC und der Kölner Geschäftsführung toben.

Chefwechsel beim Kölner Warenhauskonzern Galeria Kaufhof. Der Belgier Olivier Van den Bossche verlässt Ende April nach nur zweieinhalb Jahren an der Kaufhof-Spitze das 2015 von der kanadischen Kette Hudson's Bay Company (HBC) übernommene Unternehmen. Neuer Europachef von HBC und damit auch Chef von Kaufhof wird der frühere Europachef des Spielwarenhändlers Toys R Us, Wolfgang Link.

Kaufhof kämpft in Deutschland mit Umsatzrückgängen. Das Branchenblatt "Textilwirtschaft" berichtete kürzlich, hinter den Kulissen tobe "ein knallharter Machtkampf" zwischen den Top-Managern von HBC und der Geschäftsführung in Deutschland. HBC-Chef Jerry Storch betonte jedoch im Gespräch mit dem Branchenfachblatt, der Abgang von Van den Bossche habe "nichts mit den Ergebnissen zu tun". Er dankte dem Belgier für die geleistete Arbeit.

Storch sagte, mit der Einführung zweier neuer Marken in Europa - der Outlet-Kette Saks off 5th in Deutschland und Hudsons's Bay in den Niederlanden - beginne für den Konzern eine neue Phase der Weiterentwicklung des europäischen Geschäfts. Ausschlaggebend für die Wahl von Link sei gewesen, dass er eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz im Einzelhandel in Deutschland und in Europa sei. Allerdings verfügt der Manager vor allem über Erfahrung im Geschäft mit Spielzeug und Elektronik, nicht so sehr im für das Warenhausgeschäft besonders wichtigen Textilgeschäft.

Quelle: n-tv.de