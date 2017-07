Wirtschaft

Finanzplatz vor Umwälzung: Londons Banken sollen Brexit-Pläne nennen

Der geplante Ausstieg Großbritanniens aus der EU schränkt den britischen Zugang zum europäischen Finanzmarkt ein. Die vielen in London ansässigen Geldhäuser müssen darauf reagieren. Wie genau, sollen sie nun bekannt geben.

Die Banken am wichtigen Finanzplatz London müssen Farbe bekennen: Bis morgen will die Bank of England Klarheit darüber, wie die Geldinstitute auf das Brexit-Votum reagieren. Die Ergebnisse will die britische Notenbank aber erst am 3. August veröffentlichen.

Mehrere Großbanken haben bereits angekündigt, wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens in ein anderes Mitgliedsland umzuziehen. Denn in London angesiedelte Banken benötigen für Dienstleistungen wie Einlagen- und Kreditgeschäfte in der Europäischen Union rechtlich selbstständige Tochterbanken mit Sitz in einem EU-Staat.

Auch bei deutschen Banken laufen die Vorbereitungen für den Brexit. Die Deutsche Bank beispielsweise, die in London etwa 9000 Mitarbeiter beschäftigt, erwägt eine Verlagerung ihres Geschäfts mit europäischen Firmenkunden von London nach Frankfurt.

Die Commerzbank hat in den vergangenen Jahren etliche Mitarbeiter von London in die Zentrale nach Frankfurt geholt. Momentan sind noch etwa 1000 Commerzbanker in London. Wie genau diese sich auf den Brexit vorbereiten, verrät die Commerzbank auch auf Anfrage nicht.

Quelle: n-tv.de