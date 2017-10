Wirtschaft

Airline auf Expansionskurs: Lufthansa fliegt auf Rekordkurs

Die Lufthansa hat nach einem starken Sommer das dritte Rekordjahr in Folge fest im Blick. Auch dank höherer Ticketpreise übertrifft die Fluggesellschaft die Erwartungen von Analysten deutlich.

Die Lufthansa ist nach einem starken Sommergeschäft auf Kurs zu einem neuen Rekordgewinn. Höhere Ticketpreise und ein gutes Frachtgeschäft trieben den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern im dritten Quartal um fast ein Drittel auf gut 1,5 Milliarden Euro nach oben, wie der Dax-Konzern mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet. Nach neun Monaten steht damit ein operatives Ergebnis von fast 2,6 Milliarden Euro zu Buche - das beste der Konzerngeschichte.

"Dadurch erlangen wir die Investitions- und Wachstumsfähigkeit, die wir benötigen, um uns aktiv an der Konsolidierung des europäischen Airlinemarktes zu beteiligen und in die Zukunft unseres Unternehmens investieren zu können", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Er sieht die Fluggesellschaft auf Kurs, den operativen Gewinn in diesem Jahr über die 1,75 Milliarden Euro von 2016 hinaus zu steigern.

Unter dem Strich ging der Konzerngewinn im dritten Quartal nach einem Sondereffekt aus dem Vorjahr zwar um 17 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zurück. Im vierten Quartal winkt dem Konzern allerdings ein hoher Sondergewinn aus dem Tarifabschluss mit den Piloten. Damit sollte die Lufthansa ihren Nettogewinn von 1,8 Milliarden Euro aus dem Vorjahr übertreffen und den dritten Rekord in Folge hinlegen können.

Airline auf Expansionskurs

Unter anderem erwartet Spohr eine leicht positive Entwicklung der Stückerlöse, die im dritten Quartal um 4,5 Prozent zulegten. Gleichzeitig rechnet der Lufthansachef für das Jahresende mit einem leichten Rückgang der Stückkosten bei den Passagier-Airlines.

Die Lufthansa ist derzeit auf Expansionskurs. Nach der vollständigen Übernahme von Brussels Airlines Anfang des Jahres übernimmt die Fluggesellschaft derzeit Teile der insolventen Air Berlin und hat eine Offerte für Teile der ebenfalls insolventen Fluggesellschaft Alitalia eingereicht.

