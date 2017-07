Wirtschaft

Fahrradhersteller gerettet : Neuer Mifa-Eigner benennt Betrieb um

Es ist eine Einigung in letzter Sekunde: Für die Fahrradwerke in Sangershausen geht es weiter. Ein Investor hat den Zuschlag erhalten und übernimmt die Belegschaft. Allerdings verschwindet der Traditionsname.

Der traditionsreiche Fahrradbauer Mifa aus Sachsen-Anhalt ist gerettet: Mit dem Unternehmer Stefan Zubcic aus Coburg übernimmt ein Investor den Geschäftsbetrieb des insolventen Unternehmens, wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther und der Käufer in Sangerhausen mitteilten. Zubcic übernimmt demnach alle der zuletzt verbliebenen rund 130 Mitarbeiter der ostdeutschen Firma. Nicht erhalten bleibt ind es der Name: Aus Mifa wird künftig "Sachsenring Bike Manufaktur". Dem MDR sagte Zubcic zur Umbenennung, dass man sich mit einem möglicherweise belasteten Name schwerer tue, wolle man höherwertige Marken produzieren.

"Das war wirklich Rettung in letzter Sekunde", sagte Flöther nach Unterzeichnung des Kaufvertrages. Der Erhalt der Produktion am Standort Sangerhausen sei "vor allem das Verdienst der verbliebenen Mitarbeiter, die mit nie nachlassendem Einsatz dem Unternehmen die Stange gehalten haben". Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Betriebsübergang ist für den 1. August geplant.

Zubcic ist ein langjähriger Automobil-Manager, der sich auf Übernahmen und Restrukturierungen aus Insolvenzen spezialisiert hat. Mit seiner Sachsenring-Gruppe ist Zubcic in den Bereichen Automobilindustrie, Medizintechnik und Flachglasveredelung tätig. Bei Sachsenring im sächsischen Zwickau wurde früher der Trabant produziert.

Der ostdeutsche Fahrradhersteller Mifa hatte Anfang Januar zum zweiten Mal binnen knapp zweieinhalb Jahren Insolvenz anmelden müssen. Der Betrieb mit der 110-jährigen Tradition hatte jeden vierten beschäftigten entlassen. Die Suche nach einer Lösung geriet mehrmals im Stocken, Investoren sprangen ab oder überzeugten die Gläubiger nicht.

