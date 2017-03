Wirtschaft

Markt bleibt angeschlagen: Ölpreis startet Gegenbewegung

Der Ölpreis kommt nicht zur Ruhe. Nach den deutlichen Abschlägen der vergangenen Tage scheint die Stimmung nun zu drehen. Analysten erwarten steigende Preise. Deren Nachhaltigkeit liegt aber nicht in den Händen der OPEC.

Der Ölpreis hat nach den bisherigen deutlichen Verlusten der Handelswoche zu einer Gegenbewegung angesetzt. Nordseeöl der Sorte Brent kostete mit 50,94 Dollar je Barrel (159 Liter) 0,6 Prozent mehr als am Mittwochabend. US-Leichtöl WTI notierte mit 48,35 Dollar 0,7 Prozent höher.

Am Mittwoch hatte ein überraschend starker Anstieg der US-Ölreserven für neuen Verkaufsdruck gesorgt und den Brent-Preis erstmals seit November unter die Marke von 50 Dollar gedrückt. Laut US-Energieministerium kletterten die Lagerbestände in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch von 533,1 Millionen Barrel. Experten hatten zwar einen Anstieg erwartet, allerdings bei weitem nicht so stark.

Im November waren die Preise deutlich gestiegen, nachdem sich das Ölkartell OPEC und weitere wichtige Förderländer auf Förderkürzungen geeinigt hatten. Seither gibt es aber einerseits Zweifel, inwieweit die Länder ihre Absprachen tatsächlich umsetzen. Zum anderen weiten US-Produzenten, die ihr Öl durch Fracking gewinnen, ihre Produktion wieder aus und konterkarieren dadurch den OPEC-Versuch, die Preise zu erhöhen.

Barclays: Leichter Anstieg möglich

Inzwischen diskutiert das Kartell, die zunächst bis zur Jahresmitte vereinbarten Produktionskürzungen ins zweite Halbjahr hinein zu verlängern. Laut Barclays dürften sich die Preise dann wieder bei rund 55 Dollar einpendeln. Zudem gilt die Förderbremse der OPEC nur für das erste Halbjahr. Unklar ist, ob sie darüber hinaus verlängert wird.

Der Brent-Preis war am Mittwochabend bereits wieder über die 50-Dollar-Marke geklettert. Offenbar habe die Marke aus technischer Sicht zunächst gehalten, sagte ein Händler.

Quelle: n-tv.de