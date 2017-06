Wirtschaft

Mehr Kohle mit Kohle: RWE will Kraftwerke kaufen

Bisher läuft es bei RWE nicht richtig rund: Die Tochter Innogy muss die Gewinne liefern, die die Aktionäre ruhig stellen. Das soll sich ändern. Der Schlüssel dabei: steigende Gewinne aus Gas- und Steinkohlekraftwerken.

Der deutsche Versorger RWE will in der Hoffnung auf anziehende Strompreise einem Zeitungsbericht zufolge seinen Kraftwerkspark erweitern. "RWE steht für das Kerngeschäft Versorgungssicherheit, und das wollen wir auch durch die punktuelle weitere Abrundung des Portfolios untermauern", sagte der Vorstandsvorsitzende Rolf Martin Schmitz der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Zunächst habe aber eine weitere Stärkung der Finanzkraft Vorrang.

RWE setzt auf perspektivisch steigende Gewinne aus den "Generation" genannten Sparte, die die Gas- und Steinkohlekraftwerke in Deutschland und im europäischen Ausland umfasst. "Generation ist auf Wachstum angelegt", so Schmitz gegenüber dem Blatt. Noch gebe es Überkapazitäten am Strommarkt, "doch wir laufen innerhalb der nächsten Jahre zwangsläufig eine Knappheit mit wieder steigenden Strompreisen hinein". Bisher ist RWE auf die hohen Ausschüttungen seiner Ökostrom-Tochtergesellschaft Innogy angewiesen, um die Aktionäre bedienen zu können. "Von 2019 an wird RWE aus dem eigenen Kerngeschäft wieder Dividende erwirtschaften", kündigte Schmitz an. Vorerst müsse aber weiter gespart werden.

Bis 2020 würden die Kosten insgesamt um weitere 300 Millionen Euro gekappt, sagte der Vorstandschef der Zeitung. Innogy ist derzeit die wesentliche Einnahmequelle. "Doch man muss langfristig auch beachten, dass in dieser Abhängigkeit ein großes Klumpenrisiko liegen kann", so Schmitz. Es werde deshalb geprüft, den Anteil zu vermindern, um ein breiteres Finanzportfolio aufzubauen.

Quelle: n-tv.de