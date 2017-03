Wirtschaft

Symbolik nahe der Wall Street: Trotziges Mädchen fordert Bullen heraus

Ein Mädchen blickt dem bekannten Wall-Street-Bullen selbstbewusst in die Augen: Ein großer Vermögensverwalter setzt dem Bronze-Koloss die Statue eines stolzen Kindes entgegen - und will dazu beitragen, dass mehr Frauen Führungspositionen bekommen.

Die berühmte Statue des aggressiven Bullen in der Nähe der New Yorker Börse hat Gesellschaft bekommen: Ihm gegenüber steht die Skulptur eines kleines Mädchens, das sich dem Tier trotzig entgegenstellt – mit Pferdeschwanz, die Hände in den Hüften, der Rücken gerade, der Kopf erhoben.

Errichtet wurde die Skulptur des "Furchtlosen Mädchens" anlässlich des Frauentages im Auftrag eines der größten Vermögensverwalter der Welt. Sie ist Teil einer Kampagne, mit der State Street Global Advisers (SSGA) Unternehmen dazu bringen will, mehr Top-Führungspositionen mit Frauen zu besetzen. Die Firma hat eigenen Angaben zufolge in mehr als 3500 börsennotierte Unternehmen in den USA, Großbritannien und Australien investiert.

"Heute fordern wir die Unternehmen auf, konkrete Schritte zu unternehmen, um die Geschlechtervielfalt in ihren Führungsgremien zu erhöhen", sagte SSGA-Chef Ron O'Hanley. Unterschiedliches Denken sei ein Schlüsselfaktor für effektive und unabhängige Unternehmensführung. Dies erfordere Manager mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Hintergründen und Fachwissen.

Der Wall-Street-Bulle wurde 1989 aufgestellt und gilt mittlerweile als Wahrzeichen der New Yorker Börse. Die etwa 3,5 Tonnen schwere Bronze-Statue symbolisiert den Optimismus der Wall Street – viele sehen in ihm auch die aggressive Spielart des Kapitalismus.

Das selbstbewusste Mädchen wird dem Tier noch bis kommende Woche herausfordernd in die Augen blicken. Dann wird es wieder verschwinden.

Quelle: n-tv.de