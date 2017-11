Wirtschaft

Experte zur US-Steuerreform: Trumps Plan hilft auch deutschen Firmen

Den "größten Steuererlass in der Geschichte unseres Landes" versprechen US-Präsident Trump und seine Republikaner den Amerikanern. Setzen sie ihren Plan tatsächlich durch, würden keineswegs nur US-Firmen profitieren, sagt Marko Gründig im Interview mit n-tv.de. Außerdem erklärt der KPMG-Vorstand und Steuerexperte, was Deutschland beim Thema Steuern ändern sollte, um als Investitionsstandort attraktiver zu werden.

n-tv.de: Was bedeutet die Steuerreform, wenn sie denn kommt, für deutsche Unternehmen in den USA?

Marko Gründig: Von den Steuersenkungen würde grundsätzlich jedes Unternehmen profitieren, das in den USA tätig ist - unabhängig davon, ob es dort produziert oder etwa in Deutschland hergestellte Produkte dort vertreibt. Die Senkung der Körperschaftssteuer könnte die USA als Investitionsstandort attraktiver machen. Wenn durch eine niedrigere Einkommenssteuer das verfügbare Einkommen der Amerikaner steigt und die Reform insgesamt das Wirtschaftswachstum ankurbelt, könnten natürlich auch deutsche Exporteure profitieren. Die große Frage ist jedoch, ob und wie Trump steuerlich gegen Importe vorgeht. Gleichwohl: Die Idee einer Grenzausgleichssteuer, die alle Importe massiv verteuern würde, ist allem Anschein nach erst einmal vom Tisch. Das ist für deutsche Unternehmen auf jeden Fall positiv.

Erste Stimmen fordern angesichts von Trumps Plänen bereits Steuersenkungen für Unternehmen auch hierzulande. Gerät der Standort Deutschland unter Zugzwang? Löst Trump einen globalen Steuersenkungswettlauf aus?

Ob damit ein Wettlauf beginnt, ist im jetzigen Stadium der Reformbestrebungen schwer einzuschätzen. Aber die USA haben in steuerlicher Hinsicht tatsächlich Nachholbedarf. Im internationalen Vergleich sind die Unternehmenssteuern in den USA recht hoch. Neben den Bundessteuern kommen ja auch noch die Steuern der jeweiligen Bundesstaaten und die lokalen Steuern hinzu. Auch nach der Reform - wenn sie so umgesetzt würde wie derzeit geplant - wäre das Steuerniveau etwa im Vergleich zu Deutschland nicht viel niedriger.

Sie teilen die Forderung nach Steuersenkungen in Deutschland nicht?

Deutschland liegt bei der Besteuerung von Unternehmen in etwa auf gleicher Höhe wie die anderen Industriestaaten innerhalb der EU. Für Unternehmen sind beim Thema Steuern aber auch andere Punkte wichtig. Dazu gehört vor allem die Rechtssicherheit im Steuersystem. Die deutsche Finanzverwaltung tut sich immer wieder schwer, wenn es darum geht, bei unklarer Gesetzeslage verbindliche Entscheidungen zu treffen. Unternehmen bekommen dann nur sehr eingeschränkt Vorabauskünfte, und Betriebsprüfungen finden oft erst nach Jahren statt. In diesem Bereich ist in Deutschland also noch Luft nach oben.

