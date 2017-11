Wirtschaft

280 Zeichen pro Tweet: Twitter verdoppelt Textlänge

Twitter verdoppelt seine bisher auf 140 Zeichen begrenzte Textlänge. "Wir möchten, dass sich jeder einfacher und schneller ausdrücken kann", teilte das US-Unternehmen am Dienstag in San Francisco über den Internetdienst mit. Eine kleine Gruppe von Nutzern hatte bereits in den vergangenen Wochen pro Nachricht maximal 280 Zeichen versenden können. US-Präsident Donald Trump, der das Medium intensiv nutzt, gehörte nicht zu der Testgruppe.

Die Länge der einzelnen Botschaften ("Tweets") war seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 auf maximal 140 Zeichen beschränkt. Viele Nutzer umgingen diese Begrenzung, indem sie Serien von Tweets aneinanderhängten oder längere Texte als Foto in ihre Botschaften einbauten. Auch Trump macht von der Möglichkeit der Aneinanderreihung seiner oft polemischen Botschaften regen Gebrauch.

Twitter durchlebt wirtschaftlich schwierige Zeiten, trotz seiner weltweiten intensiven Nutzung durch Politiker, Entertainment- und Sportstars sowie Journalisten. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen noch nie Gewinn gemacht, die Nutzerzahlen steigen inzwischen nur noch langsam. Im ersten Halbjahr 2017 hatte Twitter nach eigenen Angaben 328 Millionen Nutzer.

Quelle: n-tv.de