Wirtschaft

Bald die nächste Zinsanhebung?: US-Arbeitsmarkt zeigt sich dynamisch

Weiter gute Daten kommen vom US-Arbeitsmarkt. Eine Analystin spricht von einer "robusten Verfassung". Das ist Futter für die US-Notenbank, die in diesem Jahr drei Mal an der Zinsschraube drehen will.

Ende des vergangenen haben überraschend wenig US-Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Dies taten in der Woche vor Silvester 235.000 US-Bürger und damit 28.000 weniger als in der Woche davor, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit 260.000 gerechnet. Insgesamt liegt die saisonbereinigte Zahl nun fast wieder auf dem Niveau von Mitte November, als mit 233.000 der tiefste Stand seit 1973 erreicht wurde.

Insgesamt schufen die US-Unternehmen allerdings im Dezember etwas weniger Arbeitsplätze als erwartet. Es entstanden 153.000 neue Jobs, wie der Arbeitsvermittler ADP unter Berufung auf seine Umfrage unter privaten Firmen mitteilte. Experten hatten dagegen mit plus 170.000 gerechnet. Im Vormonat hatte es noch eine Zunahme von 215.000 Arbeitsplätzen gegeben.

Trotz der etwas schwächeren Entwicklung zeige sich der US-Arbeitsmarkt "auch zum Ende des abgelaufenen Jahres in einer robusten Verfassung", sagte Helaba-Ökonomin Viola Julien. Mit Spannung blicken die Märkte auf die offizielle Arbeitsmarktbilanz der Regierung, die am Freitag gezogen wird. Hier rechnen Analysten mit einer Zunahme der Jobs um 178.000.

Angesichts der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Federal Reserve ihren Leitzins im Dezember erstmals nach einem Jahr angehoben. Zugleich signalisierten sie für 2017 drei weitere Schritte.

Quelle: n-tv.de