Wirtschaft

Argumentationshilfe für Fed: US-Inflation geht hoch

In den USA stehen alle Zeichen auf eine geldpolitische Straffung. Nun tut sich auch an der Inflationsfront eine Menge. Im Februar ziehen die Preise merklich an. Allerdings bleiben Energie- und Nahrungsmittelkosten außen vor.

Vor dem Zinsentscheid in den USA liefern steigende Preise weitere Argumente für eine Zinserhöhung. Die Inflation zog im Februar zum Vorjahr durchschnittlich um 2,7 Prozent an, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Dies ist der höchste Anstieg seit März 2012. Im Januar lag die Rate noch bei 2,5 Prozent.

Notenbank-Chefin Janet Yellen hat für die Sitzung am Mittwoch eine geldpolitische Straffung signalisiert. Angesichts der rund laufenden Konjunktur hob sie den Leitzins im Dezember auf 0,5 bis 0,75 Prozent an und könnte ihn nun um einen weiteren Viertelpunkt erhöhen. Als Bedingung dafür nannte sie neben Fortschritten auf dem Jobmarkt eine anziehende Inflation.

Mit der de facto erreichten Vollbeschäftigung kann sie das erste Ziel abhaken. Bei der Inflation ist die Notenbank Fed zumindest auf der Zielgeraden. Denn die Währungshüter achten besonders auf die Preisveränderungen bei persönlichen Ausgaben der Verbraucher (PCE).

Dabei bleiben Energie- und Nahrungsmittelkosten außen vor. Dieser Wert lag zuletzt mit 1,7 Prozent noch unter der angestrebten Marke der Fed. "Angesichts der jüngsten Daten spricht jetzt nichts gegen eine Zinserhöhung", sagte Ökonom Paul Ashworth vom Analysehaus Capital Economics.

Allerdings mussten die US-Einzelhändler im Februar das geringste Umsatzwachstum seit August wegstecken: Die Einnahmen stiegen nur um magere 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Als einer der Gründe gilt, dass dieses Jahr die Bearbeitung von Steuerrückerstattungen schleppender vorangeht. Die Behörden haben dies mit verstärkten Anstrengungen gegen Betrug begründet.

Im Januar waren die gesamten Einzelhandelsumsätze noch um revidiert 0,6 Prozent gestiegen. Die Verbraucher sind mit ihren Käufen der Eckpfeiler der Wirtschaft, wobei der Einzelhandel etwa 30 Prozent des privaten Konsums ausmacht. Die Konsumenten waren zuletzt in Hochstimmung, wie Umfragen ergaben.

Quelle: n-tv.de