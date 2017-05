Wirtschaft

Lkw-Dienste per App : Uber expandiert ins Transportgeschäft

Bisher vermittelt Uber nur private Fahrten in verschiedenen Angebots- und Preisklassen. Jetzt will der US-Dienstleister aber auch eine Plattform für kommerzielle Kunden bieten und steigt ins Speditionsgeschäft ein.

Der Uber-Konzern steigt in den Güterverkehr ein. Mit der Smartphone-App Uber Freight bietet der US-Fahrdienstleister eine Plattform für Lastwagenfahrer und Unternehmen, über die der Transport von Gütern gebucht und abgewickelt werden kann. Der Konzern stellte das Konzept von dem neuen Dienst in seinem Blog vor. Damit will Uber den Spediteursfirmen UPS und FedEx Konkurrenz machen.

Uber Freight wird zunächst nur in den USA angeboten. Lkw-Fahrer können sich mit der App zu transportierende Güter anzeigen lassen und sie für sich buchen. Die Unternehmen zahlen den vereinbarten Preis dann über Uber. Wie hoch die Provision ist, teilte der Fahrdienstleister nicht mit. Uber betonte, der Vorteil für die selbstständigen Fahrer sei aber, dass die Preise im Voraus garantiert seien und die Zahlung innerhalb weniger Tage erfolge. Im Gegensatz warteten Lkw-Fahrer bei herkömmlichen Frachtverträgen meist wochenlang auf ihre Bezahlung. Auch längere Wartezeiten und Verzögerungen bei der Einladung der Waren will Uber vergüten.

Bisher vermittelt das Unternehmen über seine App lediglich private Fahrten in verschiedenen Angebots- und Preisklassen. Uber ist in dutzenden Ländern und hunderten Städten aktiv und vor allem etablierten Taxiunternehmen ein Dorn im Auge.

Quelle: n-tv.de