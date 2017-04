Wirtschaft

Reaktion auf Kabinenrauswurf: United ändert Regeln für Crews

Bei United Airlines sollen mitfliegende Crews künftig kein Grund mehr sein, dass Passagiere das Flugzeug verlassen müssen. Als Reaktion auf den gewaltsamen Rauswurf eines Mannes sollen sie künftig deutlich früher am Flughafen sein.

Eine Woche, nachdem die Fluggesellschaft United einen Mann gewaltsam aus einen Flugzeug geworfen hat, ändert die Airline ihre Regeln: Künftig müssen Crew-Mitglieder, die als Passagiere an einen anderen Flughafen gebracht werden sollen, bereits eine Stunde vor Abflug einchecken. Damit werde verhindert, dass Passagiere bereits eingenommene Plätze räumen müssen, sagte eine Sprecherin dem Sender CNN.

Die Airline hatte am vergangenen Sonntag den Flug 3411 von Chicago nach Louisville (Kentucky) überbucht und Passagiere gebeten, die Maschine wieder zu verlassen. Einer der Gründe war, dass eine United-Crew dringend an Bord sollte, weil sie für einen Flug am folgenden Morgen in Louisville eintreffen musste. Weil sich aber nicht ausreichend freiwillige Passagiere meldeten, hatte United schließlich einen 69-Jährigen gewaltsam aus der Kabine entfernen lassen.

Seinem Anwalt zufolge hat sich der Mann bei dem Vorfall eine Gehirnerschütterung zugezogen. Außerdem sei seine Nase gebrochen und er habe zwei Zähne verloren. Auf die Airline droht damit ein teurer Prozess.

Quelle: n-tv.de