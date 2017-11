Wirtschaft

Wie 60.000 Wasserkocher: Vattenfall baut Mega-Tauchsieder in Berlin

Wohin mit überschüssigem Ökostrom? Der schwedische Versorger Vattenfall investiert zur Umwandlung der elektrischen in thermische Energie 100 Millionen Euro. Am Ende entsteht Europas größte Power-to-heat-Anlage.

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall baut in Berlin ein Heizkraftwerk mit modernster Technologie. Der Versorger ersetzt den Steinkohlenblock des Heizkraftwerkes Reuter im Berliner Bezirk Spandau für 100 Millionen Euro durch Europas größte Power-to-Heat-Anlage mit einer Leistung von 120 Megawatt, wie das Unternehmen anlässlich des ersten Spatenstiches mitteilte.

Mit der Technik kann überzähliger Ökostrom zur Erzeugung von Fernwärme genutzt werden. Die neue Anlage funktioniert nach dem Tauchsieder-Prinzip. Ihre Leistung entspricht laut Vattenfall rund 60.000 handelsüblichen Wasserkochern. Ab 2020 soll der neue Block Fernwärme aus Strom für bis zu 30.000 Haushalte erzeugen.

Der schwedische Staatskonzern will in Berlin bis 2030 aus der Verfeuerung von Kohle aussteigen. Seine Braunkohletagebaue und Kraftwerke in der Lausitz verkaufte Vattenfall vergangenes Jahr aus diesem Grund an den tschechischen Konkurrenten EPH.

Quelle: n-tv.de