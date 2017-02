Wirtschaft

Bundesnetzagentur droht mit Bußgeld: Vodafone täuschte Kunden mit Behördenpost

Briefe wie vom Amt, in Wahrheit jedoch Werbung: Die Bundesnetzagentur rügt das Vorgehen von Vodafone Deutschland im Ringen um neue Kunden. Das Unternehmen zeigt sich reuig, was eher nicht an der Höhe der angedrohten Strafzahlung liegt.

Die Bundesnetzagentur hat die Vodafone Kabel Deutschland GmbH wegen fragwürdiger Werbeschreiben kritisiert. "Das Unternehmen hat versucht, Verbraucher zu täuschen und als Kunden zu gewinnen", sagte Behördenpräsident Jochen Homann. Die Briefe ohne Firmenlogo hätten "einen amtlichen Eindruck" erweckt und die Empfänger "unter Fristsetzung zu einer telefonischen Kontaktaufnahme aufgefordert", erklärte die Bundesnetzagentur.

Demnach hatten die Schreiben Betreffzeilen wie "DVB-T-Abschaltung erfordert Umstellung auf moderne TV-Versorgung". Auf dem Umschlag stand beispielsweise "Wichtige Hinweise zu Anschlussdiensten in Ihrem Gebäude". Auch Postkarten verschickte Vodafone den Angaben zufolge - diese enthielten laut Bundesnetzagentur den Hinweis "Wichtige Information", zum Teil trugen sie den Stempel "Wiederholter Zustellversuch".

Vodafone hat Zustellung gestoppt

Die Aufsichtsbehörde bezeichnete die Schreiben als "dubiose Werbemittel" und drohte Vodafone Strafzahlungen von 20.000 Euro an, falls die Verschickung nicht aufhöre. Eine relativ geringe Summe, wenn man bedenkt, dass Vodafone Deutschland allein im vergangenen Quartal 2,5 Milliarden Euro umgesetzt hat.

Ein Unternehmenssprecher sagte, der Versand sei "bereits am 19. Januar umgehend gestoppt" worden. Die verantwortliche Abteilung habe die Anweisung erhalten, "diese Schreiben nie wieder zu versenden".

Durch Stil und Aufmachung hätten die Unterlagen "Kunden offensichtlich eher verwirrt, anstatt sie transparent über unsere Leistungen aufzuklären", räumte der Sprecher ein. "Bei Empfängern, die sich über diesen Brief oder die Postkarte geärgert haben, können wir uns nur in aller Form entschuldigen."

Quelle: n-tv.de