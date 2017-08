Wirtschaft

Mit Waffen in den Unterricht?: Walmart steht im Shitstorm

Für das neue Schuljahr brauchen Schüler vor allem Hefte, Stifte und Bücher. In einer Filiale des US-Einzelhändlers Walmart sieht es so aus, als gehörten auch Gewehre zur Grundausstattung.

Walmart hat ein Problem: In Medien und sozialen Netzwerken wird ein Foto aus einer Filiale des Konzerns verbreitet, das den US-Einzelhandelsriesen ganz schlecht aussehen lässt. Auf dem Foto ist eine Vitrine mit Gewehren zu sehen. Darüber prangt ein Schild, das für Artikel fürs neue Schuljahr wirbt. "Bewältige das Schuljahr wie ein Held", ist darauf zu lesen. In einem Land, in dem Amokläufe an Schulen keine Seltenheit sind, sorgte das Foto für eine gewaltige Empörungswelle - nicht nur auf Twitter wird dem Konzern Geschmacklosigkeit vorgeworfen.

Walmart reagierte auf einige der Kommentare und nannte die Auslage "wirklich schrecklich" und "entsetzlich". "Wir entschuldigen uns für diesen fürchterlichen Fehler und arbeiten daran, die Filiale ausfindig zu machen", schrieb das Social-Media-Team. Dabei ist nicht klar, ob das Schild überhaupt von einem Walmart-Angestellten aufgestellt wurde - oder etwa von einem Kunden, der das lustig fand. "Was wir auf diesem Foto sehen, würde in keiner unserer Filialen akzeptiert", sagte ein Konzernsprecher. "Wir prüfen, wie das passieren konnte."

Walmart ist derweil noch immer auf der Suche nach der Filiale, in der das Foto aufgenommen wurde. Zunächst hatte der Konzern mitgeteilt, das Schild sei mittlerweile entfernt worden. Doch das sei ein Irrtum, so der Konzernsprecher. Walmart hat in den USA mehr als 4000 Filialen.

Quelle: n-tv.de