Auftritt im Untersuchungsausschuss: Winterkorn will Rede und Antwort stehen

Martin Winterkorn kommt nach Berlin. Der ehemalige Chef des Volkswagen-Konzerns wird in der kommenden Woche vor dem Bundestag-Untersuchungsausschuss zur VW-Abgasaffäre Stellung nehmen.

Der frühere Volkswagen-Vorstandschef Martin Winterkorn stellt sich kommende Woche dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur VW-Dieselaffäre. "Er hat sein Kommen für den 19. Januar zugesagt", bestätigte der Ausschussvorsitzende, der Linken-Politiker Herbert Behrens.

Zuvor hatte das "Handelsblatt" über den Auftritt Winterkorns berichtet. Der 69-Jährige, der nach Bekanntgabe der Abgasmanipulationen sein Amt aufgeben musste, war demnach von der Linkspartei und den Grünen geladen worden.

Der Untersuchungsausschuss in der Diesel-Abgasaffäre war im April 2016 eingesetzt worden. Er soll klären, ob Regierung und Behörden in die Manipulationen des Autokonzerns involviert waren oder nicht rechtzeitig genug für eine Aufdeckung sorgten.

VW hat in den USA seine Schuld eingeräumt und steht vor einem Vergleich mit den US-Behörden. Die Wolfsburger hatten im September 2015 die Abgas-Manipulation von weltweit 11 Millionen Autos per Software zugegeben. Die Affäre hat den Dax-Konzern in eine schwere Krise gestürzt. Kurz nach Bekanntwerden der Manipulationen im September 2015 war Winterkorn zurückgetreten.

Ja in Wolfsburg zum Vergleich in den USA

Derweil hat der VW-Vorstand einem Insider zufolge dem milliardenschweren Vergleich im Dieselskandal mit der US-Regierung zugestimmt. "Der Vorstand hat den Vergleich bestätigt", sagte er. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf mit den Vorgängen Vertraute berichtete, hat auch der Aufsichtsrat des Wolfsburger Konzerns grünes Licht gegeben.

Die Einigung sieht eine Strafe für Volkswagen von umgerechnet 4,1 Milliarden Euro für die Manipulation der Abgasreinigung von knapp einer halben Million Dieselautos in den USA sowie mehrere Auflagen vor.

Quelle: n-tv.de