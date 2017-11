Wirtschaft

Nettoverlust im dritten Quartal: Zalando stellt Wachstum vor Gewinn

In der Vergangenheit hatte Zalando bereits mehrfach Wachstum über das Erreichen des Margenziels gestellt. Diese Strategie scheint sich auch in diesem Jahr fortzusetzen. Im dritten Quartal sorgen Investitionen in Logistik und Infrastruktur sogar für einen Nettoverlust.

Der Online-Händler Zalando hat im dritten Quartal einen Nettoverlust von 10,5 Millionen Euro ausgewiesen. Im Vorjahresquartal stand noch ein Nettogewinn von 5,0 Millionen zu Buche. Beim operativen Ergebnis (Ebit) werde jetzt eine Marge von "leicht unter fünf Prozent" erwartet, teilte das Berliner Unternehmen mit.

Bislang wurde eine Rendite am unteren Rand der Spanne von fünf bis sechs Prozent angestrebt. Das Umsatzwachstum soll dagegen weiter in der oberen Hälfte des Korridors von 20 bis 25 Prozent liegen, "trotz eines schwächer als erwarteten Oktober".

Grund für den Nettoverlust sind unter anderem die Investitionen in Logistik und Infrastruktur. Im Quartal investierte Zalando unter anderem 18,9 Millionen Euro in Logistikzentren und 16,6 Millionen in selbst entwickelte Software.

Der Online-Händler hatte seine Investoren bereits Mitte Oktober auf einen möglichen Verlust im vorletzten Quartal des Jahres vorbereitet. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Spanne für das erwartete bereinigte Ebit mit einem Verlust zwischen 5 Millionen Euro und einem Gewinn von 5 Millionen bezifferte.

Das 2008 gegründete Unternehmen verkauft online fast 2000 Marken in 15 europäischen Ländern. Zalando zählt mehr als 22 Millionen aktive Kunden.

Quelle: n-tv.de