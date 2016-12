Wirtschaft

Börse Athen sehr fest: Dax-Anleger behalten Banken im Auge

Die letzten Handelstage des Jahres locken nur noch wenige Anleger. Diejenigen, die noch am Markt aktiv sind, behalten Italiens Krisenbank Monte dei Paschi im Auge. Bewegung gibt es auch bei der Deutschen Bank.

Am deutschen Aktienmarkt lehnen sich die Anleger nicht mehr allzu weit aus dem Fenster. So kurz vor dem Jahresultimo am Freitag will niemand mehr etwas riskieren.

Zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Umsätze erfahrungsgemäß gering, da viele Anleger in den Winterferien sind. Dass die Londoner Börse geschlossen bleibt, dürfte sich zusätzlich auf das Handelsvolumen auswirken - möglicherweise mit der Folge erhöhter Volatilität in Einzeltiteln.

Termine sind rar gesät. Etwas Bewegung könnte am Nachmittag aus den USA kommen, wo unter anderem die Statistik zum Verbrauchervertrauen im Dezember ansteht (16 Uhr).

Der Dax notiert am Mittag bei 11.467 Punkten 0,1 Prozent höher. Damit schickt sich der deutsche Leitindex an, das fünfte Jahr in Folge mit einem Plus zu beenden.

Der MDax bewegt sich über 22.100 Punkten weiterhin auf einem Rekordniveau. Er legt zuletzt 0,2 Prozent auf 22.135 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax gewinnt 1,0 Prozent auf 1806 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 geht es moderat um 0,1 Prozent nach oben.

2016 war an der Börse durchaus turbulent: Sein Jahresplus von etwa 6,5 Prozent hat der deutsche Leitindex vor allem im Dezember gemacht. Noch im Februar war er unter die 9000er Marke gerutscht. Sein Jahrestief von 8699 Zählern hat er inzwischen um über 30 Prozent hinter sich gelassen.

Die Anfang des Jahres noch schwelende chinesische Börsenkrise sei so gut wie vergessen, sagte ein Börsianer. Das gleiche gelte für den Brexit und die Sorge über die Politik der USA unter einem Präsidenten Donald Trump.

"Besonders erstaunlich war jedoch die Erkenntnis, dass Marktteilnehmer sich von solch überraschenden Ereignissen nicht haben nachhaltig aus der Ruhe bringen lassen", stellten die Analysten der Metzler Bank in ihrem Jahresrückblick fest. Sie vermuten, dass es 2017 einen Rückschlag geben könnte, wenn Trump seine Wahlversprechen nicht halten kann. Zudem sei nicht auszuschließen, dass mit den Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland im Laufe des Jahres wieder über den Zusammenhalt der Euro-Zone diskutiert werde. Einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage zufolge erwartet jeder fünfte Anleger generell den Zerfall der Währungsunion.

Die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken hat 2016 den Banken zugesetzt, die von Zinseinnahmen leben. Dazu kamen hausgemachte Probleme, wie beispielsweise die Tricksereien der Deutschen Bank am US-Hypothekenmarkt, die dem größten deutschen Geldhaus eine milliardenschwere Strafe einbrockte.

Zwar reagierten die Anleger einigermaßen erleichtert darüber, dass die Frankfurter weniger als ursprünglich gedacht zahlen müssen. Doch haben die Aktien in diesem Jahr mit einem Minus von rund 20 Prozent ordentlich Federn gelassen. Im Dax zählen sie damit zusammen mit der Commerzbank und ProSiebenSat.1 zu den Schlusslichtern.

Am Dienstag waren die Deutsche Bank das Schlusslicht im Dax. Die Titel gaben 1,2 Prozent nach. Am Freitag hatte die Erleichterung über eine Einigung im Streit mit den US-Justizbehörden über Tricksereien auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt die Aktien zeitweise um fünf Prozent angeschoben. Commerzbank entzogen sich dem Abwärtstrend und legten minimal zu.

Bis zum letzten Handelstag dürfte auch die Lage der italienischen Finanzinstitute weiter im Fokus stehen: Allen voran ist die älteste Bank der Welt - Monte dei Paschi - in eine Schieflage geraten. Nach Angaben des Geldhauses hat die EZB den Kapitalbedarf der Bank aus Siena mit 8,8 Prozent deutlich höher als bislang erwartet veranschlagt.

Nachdem die drittgrößte Bank Italiens das zur Sanierung benötigte Geld bei Anlegern nicht zusammenbekam, rief die italienische Regierung vergangene Woche einen 20 Milliarden Euro schweren Fonds zur Stabilisierung des Bankensektors ins Leben. Bis die Einzelheiten dieser Rettung bekannt sind, bleiben die Aktien des Instituts vom Handel ausgesetzt.

Im TecDax gewannen die jüngst erst in den Index aufgerückten Medigene 6,0 Prozent, Nordex zogen um 3,2 Prozent an und GFT Technologies um 3,5 Prozent. Kursbewegende neue Nachrichten gab es in allen dreien Fällen allerdings nicht.

Klarer Gewinner in Europa ist die Börse in Athen. Dort steht im frühen Handel ein Indexplus von 1,9 Prozent auf der Kurstafel. Hier sorgt für gute Stimmung, dass der Streit mit Griechenland über die Aussetzung der Schuldenerleichterungen offenbar kurz vor der Beilegung steht.

Griechenland könne mit einer positiven Entscheidung rechnen, hatte Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem bereits am Samstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitgeteilt. Zur Begründung gab er an, einen Brief des griechischen Finanzministers erhalten zu haben, in dem sich dieser zu den zuvor getroffenen Vereinbarungen bekenne. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hatte mit jüngst beschlossenen Zuwendungen für bedürftige Renter und der Verschiebung der von den Gläubigern verlangten Mehrwertsteuererhöhung auf griechischen Inseln für Ärger bei den Gläubigern des hoch verschuldeten Landes gesorgt.

Asien: Nikkei schließt unverändert

Gebremst zeigte sich auch der Handel in Ostasien. Erneut wird an einigen Plätzen wegen beweglicher Feiertage nicht gehandelt, so in Hongkong, Australien und Neuseeland. Neue Impulse kommen zwar von der Konjunkturseite, die Börsianer lassen sie aber weitgehend kalt.

Aus Japan wurden Verbraucherpreise gemeldet, die auf das niedrigste Niveau seit vier Jahren gesunken sind und das nur einen Tag, nachdem der Notenbankchef des Landes, Haruhiko Kuroda, angekündigt hat, die Wirtschaft Japans werde im nächsten Jahr "einen großen Schritt" machen, um aus der Deflation auszubrechen.

Der Nikkei-Index schließt in Tokio unverändert bei 19.403 Punkten. Gestützt wird er etwas vom Devisenmarkt, wo der Dollar auf breiter Front zulegt, unter anderem also der Yen an Wert verliert. Das verbessert die Wettbewerbsfähigkeit Japans. Einen Kurseinbruch erlebt die Toshiba-Aktie. Das Unternehmen hat einen Bericht bestätigt, wonach es eine Wertberichtigung über umgerechnet 854 Millionen Dollar vornehmen muss im Zusammenhang mit der US-Tochter Westinghouse, die weltweit im Nukleargeschäft tätig ist.

In Schanghai bewegt sich das Marktbarometer ebenfalls um die Vortagesstände, in Seoul geht es mit dem Kospi um 0,2 Prozent nach oben. Auch hier sorgen negative Konjunkturdaten für keine erkennbare Nervosität. In Südkorea ist das Verbrauchervertrauen auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren gefallen, wozu unter anderem der Korruptionsskandal von Staatspräsidentin Park Geun-hye beitrug.

Rohstoffe: Ölpreise kaum verändert

Am Rohstoffmarkt haben sich die Ölpreise zu Handelsbeginn kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 55,13 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als zum Handelsschluss am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 9 Cent auf 53,11 Dollar.

Während am Rohstoffmarkt die Ölpreise auf ihrem Niveau vom späten Freitag in den USA verharren, zieht der Goldpreis etwas an. Die Feinunze geht mit 1143 Dollar um, das sind etwa zehn Dollar mehr als am Freitag.

Devise: Euro hält inne

Am Devisenmarkt tut sich ebenfalls wenig. Der Euro notierte zuletzt bei knapp 1,0450 Dollar. Daran dürfte sich im weiteren Handelsverlauf angesichts der dünnen Nachrichtenlage wenig ändern.

Am Anleihemarkt zogen die Kurse leicht an und setzten damit die jüngste Erholung fort. Die deutsche Zehnjahresrendite lag zuletzt bei 0,26 Prozent.

Quelle: n-tv.de