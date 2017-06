Wirtschaft

Nikkei schließt unter 20.000: Dax dürfte verunsichert beginnen

Wie wird der deutsche Aktienmarkt in die verkürzte Handelswoche nach Pfingsten starten? Die Vorgaben von der Wall Street fallen halbwegs stabil aus. Die Aktie der Google-Mutter knackt die 1000-Dollar-Marke. Die Krise am Golf lässt dunkle Wolken heraufziehen.

Die Woche nach Pfingsten dürfte im deutschen Aktienhandel mit leichten Kursverlusten beginnen. Politische Spannungen im Nahen Osten, die nahende Wahl in Großbritannien sowie die unsicheren Aussichten in der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed stimmen Anleger nach dem langen Pfingstwochenende vorsichtig.

An der Frankfurter Börse stellen sich Beobachter in Banken und Brokerhäusern auf einen Handelsstart im Minus ein. Der Leitindex Dax wird in der vorbörslichen Indikation auf Teleboerse.de zum Auftakt bei 12.784,00 Punkten gesehen, was einem Abschlag von 0,3 Prozent entspricht. Am frühen Morgen hatten Börsianer noch mit einem stabilen Auftakt in Frankfurt gerechnet.

"Anleger werden heute zurückhaltend agieren", erklärte n-tv Börsenkorrespondentin Corinna Wohlfeil. Sie verwies auf anstehende Weichenstellungen in den USA und Europa. In Washington beginnt heute die zweiwöchige Schweigeperiode vor dem nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). In Großbritannien erreicht der Wahlkampf vor den anstehenden Unterhauswahlen in den kommenden Tagen seinen Höhepunkt. Der Dax war vor dem verlängerten Pfingstwoche knapp unter seinem jüngsten Allzeithoch bei 12.822,94 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die geopolitische Gemengenlage wirft dunkle Schatten auf den Aktienhandel. Mit Sorge blicken Analysten auf die eskalierenden Spannungen im arabischen Raum: Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre diplomatischen Beziehungen zum Emirat Katar abgebrochen. Im Raum steht der Vorwurfs, Katar unterstütze terroristische Vereinigungen wie den sogenannten Islamischen Staat. Beobachter vermuten allerdings weitere Hintergründe, wie etwa die religiös motivierte Rivalitäten zwischen dem sunnitisch dominierten Saudi-Arabien und dem schiitisch geprägten Iran. Ob und welche Auswirkungen die Katar-Krise auf Weltpolitik, Ölmarkt und die Finanzmärkte haben werde, sei bislang unklar, heißt es aus dem Handel.

Daneben dürften sich Börsianer zumindest bis Donnerstag zurückhalten, heißt es. Dann finden mit der Anhörung von FBI-Direktor James Comey vor dem US-Senat, der EZB-Sitzung in der Eurozone sowie den Wahlen in Großbritannien "gleich drei marktbewegende Highlights" statt, wie ein Beobachter erklärte.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit dürften nach dem erneuten Anschlag in London und der Krise am Golf auch Aktien von Fluggesellschaften stehen. Die optimistischeren IATA-Prognosen sind nach Einschätzung aus dem Handel zudem grundsätzlich positive Nachrichten für den Flugliniensektor. Der Branchenverband rechnet wegen einer höher als erwarteten Nachfrage im laufenden Jahr mit einem branchenweiten Gewinn von 31,4 Milliarden Dollar. Bislang war IATA von 29,8 Milliarden Dollar ausgegangen. Die Umsätze sollen mit 743 Milliarden Dollar ebenfalls über der bisherigen Schätzung von 736 Milliarden Dollar ausfallen.

Im Handel heißt es dazu, dass die Aussagen erfreulich seien. Vieles davon dürfte allerdings bereits in der Kursentwicklung eingepreist sein. Die Lufthansa-Aktie ist seit Jahresbeginn um 50 Prozent gestiegen, Air France haben sich sogar verdoppelt. Von daher dürften auch die zuversichtlichen Aussagen von Lufthansa-Chef Carsten Spohr der Aktie nur noch bedingt helfen. Das Geschäft besonders in den USA und Asien entwickelt sich demnach besser als erwartet. Dennoch hält Spohr an den bisherigen Zielen fest.

Aus der Eurozone stehen im Handelsverlauf die Einzelhandelsumsätze auf der Agenda. Zudem werden die Aktienindizes routinemäßig überprüft. Die Immobilienfirma Grand City Properties wird Experten zufolge in den SDax aufsteigen und wohl den Glücksspiel-Anbieter Zeal verdrängen

Asien: Nikkei gibt kräftig nach

Am japanischen Aktienmarkt haben ein stärkerer Yen und Verluste an der Wall Street auf die Stimmung gedrückt. Der Nikkei-Index fiel im späten Handel unter die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Punkten, die er erst in der vergangenen Woche übersprungen hatte. Der 225 Werte umfassende Index gab zum Handelsschluss rund 1,0 Prozent nach auf 19.979,90 Punkte. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3084 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien im Asien-Pazifik-Raum ohne Japan lag zeitweise lediglich 0,2 Prozent tiefer.

Gegen den Trend gewinnen die Papiere von Toshiba im frühen Handel um gut zwei Prozent an Wert. Die Zeitung "Asahi" berichtete, der angeschlagene Konzern wolle mit dem US-Chiphersteller Broadcom exklusiv über den Verkauf seiner lukrativen Chipsparte verhandeln. Toshiba wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Durch den Verkauf erhofft sich das Unternehmen einen Befreiungsschlag.

Hinweis: Am Dienstag findet in Südkorea wegen des Feiertags "Heldengedenktag" kein Handel statt.

Devisen: Euro nähert sich der 1,13

Der Euro legt leicht zu. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1270 Dollar und damit knapp 0,14 Prozent über dem Niveau des Vortages. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,1249 (Freitag: 1,1217) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit am Freitag 1,1249 (0,8889) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen errechnete die EZB Referenzkurse für einen Euro von 0,87130 (0,87268) britischen Pfund, 124,30 (125,02) japanischen Yen und 1,0856 (1,0893) Schweizer Franken fest.

Das britische Pfund zieht am Morgen leicht an und steigt bis in die Nähe des Vortageshochs, nachdem es sich bereits am Montag im Verlauf kräftiger erholt hatte. Der Terroranschlag in London am Wochenende scheint den Wahlchancen der Konservativen nicht geschadet zu haben. Diese konnten in den jüngsten Umfragen den Abstand zu den Sozialisten wieder vergrößern - dennoch bleibt die Wahl ein Unsicherheitsfaktor.

Im fernöstlichen Devisenhandel verliert der Dollar gegenüber der japanischen Währung und notiert bei 109,83 Yen. "Dass der Dollar relativ deutlich unter die Marke von 110 Yen gefallen ist, beunruhigt die Anleger", sagte Analyst Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der Euro legt im asiatisch geprägten Handel leicht zu und kostet 1,1272 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9628 Franken je Dollar und 1,0855 Franken je Euro gehandelt.

Rohstoffe: Öl ignoriert Katar-Krise

Die Eskalation der diplomatischen Beziehungen unter den Golfstaaten hat bislang kaum Auswirkungen auf den Ölmarkt. Viele Experten gehen davon aus, dass der Streit wenig Einfluss auf die Förderung der beteiligten Länder wie Saudi-Arabien und Katar haben wird.

Die Preise für Öl verharren weiter auf dem niedrigen Niveau, das sie Ende der vergangenen Woche nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erreicht hatten. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank besteht am Markt die Erwartung, dass die Ölproduktion in den USA künftig noch stärker steigen wird.

Im frühen Handel am Dienstag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 49,25 US-Dollar und damit etwas weniger als zu Wochenbeginn. Vor der Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump am Donnerstagabend, aus dem Klimaschutzabkommen auszusteigen, hatte das Fass noch mehr als 51 Dollar gekostet.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt im gleichen Zeitraum von etwas über 49 US-Dollar auf 47 US-Dollar. Bereits in den Tagen davor hatten die Ölpreise unter Druck gestanden. Nach einer kurzen Erholung in der zweiten Mai-Hälfte nähern sie sich damit wieder den Jahrestiefständen von Anfang Mai.

USA: Alphabet und Apple im Blick

Die US-Aktienmärkte sind zu Wochenbeginn kaum verändert aus dem Handel gegangen. Die diplomatischen Spannungen unter mehreren Golfstaaten sowie der jüngste Terroranschlag in Großbritannien bewegten die Indizes kaum. Der Dow-Jones-Index verlor 0,10 Prozent auf 21.184,04 Punkte. Der S&P 500 fiel um 0,12 Prozent auf 2436,10 Zähler. Der Nasdaq 100 rutschte um 0,06 Prozent auf 5878,18 Zähler ab.

Für Aufsehen sorgte ein Kursrekord im Technologiesektor: Die Aktien der Google-Mutter Alphabet überwanden im frühen Handel an der Wall Street die psychologisch bedeutsame Schwelle von 1000 Dollar. Der Kurs stieg nach Auftakt des US-Börsenhandels auf über 1007 Dollar. Danach notierte das Papier jedoch wieder etwas schwächer. Zum Handelsschluss kostete das Papier mit knapp 1004 Dollar fast 1 Prozent mehr als vor dem Wochenende.

Neben Alphabet stand mit Apple ein weiterer Tech-Wert im Mittelpunkt. Der iPhone-Konzern kündigte auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC unter anderem den Einstieg ins Geschäft mit vernetzten Lautsprechern ein. Börsianer zeigten sich unbeeindruckt, die Apple-Aktie ging mit einem Abschlag von knapp einem Prozent aus dem Handel.

Quelle: n-tv.de