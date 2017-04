Wirtschaft

Neues Allzeithoch geschafft: Dax knutscht die 12.400er Marke

Es hat rund zwei Jahre und mehrere Anläufe gedauert, aber nun steht ein neuer Dax-Rekord. Der Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich liefert den entscheidenden Impuls. Doch es gibt auch warnende Stimmen.

Der Dax hat am Montag mit 12.399,9 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Nachdem der deutsche Börsenleitindex vor wenigen Wochen noch knapp an einem neuen Rekord gescheitert und wieder zurückgefallen war, hat er es mit dem Rückenwind aus Frankreich nun doch geschafft. n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel spricht von "risikofreudigeren Anlegern" und einer "Erholungsrally". Warnende Stimmen gibt es aber auch.

Der Dax notiert am Mittag 2,9 Prozent im Plus bei 12.393 Punkten. Am Freitag war er 0,2 Prozent fester bei 12.048 Zählern aus dem Handel gegangen. Der MDax verbessert sich 1,8 Prozent auf 24.405 Stellen. Der TecDax zieht 1,8 Prozent auf 2052 Punkte an.

Konjunktur: Börsianer feiern Macron

Nach dem Sieg Emmanuel Macrons in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen ist eine Menge Druck aus dem Kessel, wie es von Marktseite heißt. Macron tritt nun in der Stichwahl am 7. Mai gegen Marine Le Pen an, der aber angesichts eines Rückstands in den Umfragen von 25 Prozentpunkten praktisch keine Siegchancen eingeräumt werden. Durch den Wahlausgang wurde das aus Marktsicht schlechteste Szenario einer Stichwahl zwischen Le Pen und dem linken Politiker Jean-Luc Melenchon vermieden.

Der Markt beginnt bereits jetzt, einen Sieg Macrons in der Stichwahl einzupreisen. Stützend ist dabei nicht nur die Tatsache, dass Macron den ersten Wahlgang gewonnen hat, sondern auch dass Le Pen schlechter als in den Umfragen erwartet abgeschnitten hat. Im Handel sieht man nun Aufwärtspotenzial bei Aktien und für den Euro. Letzterer könnte nach Einschätzung von Cityindex bis auf 1,12 Dollar steigen.

Belebend wirkt auch die erneut afgehellte Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex klettert im April auf 112,9 Punkte von 112,4. Ökonomen haben nur mit einem leichten Plus auf 112,5 Zähler gerechnet.

Devisen: Euro kurz über 1,09

In einer ersten Reaktion klettert der Euro mit 1,0935 Dollar auf den höchsten Stand seit fünf Monaten. Allerdings kann er dieses Niveau nicht behaupten und notiert am Mittag mit 1,0875 Dollar. Am Freitagabend hatte die Gemeinschaftswährung noch bei rund 1,07 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0698 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung nach dem Kurssprung vom Sonntagabend. Nach Einschätzung des Experten Daisuke Karakama von der japanischen Mizuho Bank hat sich der Fokus der Anleger am Devisenmarkt außerdem bereits ein wenig von der Frankreich-Wahl auf die politische Entwicklung in den USA verschoben. Demnach werde der Dollar derzeit von der Aussicht auf Steuersenkungen durch die US-amerikanische Regierung gestützt und der Euro im Gegenzug belastet. Am Markt gebe es die Erwartung, dass die Regierung in Washington im Verlauf der Woche Pläne zu Steuersenkungen vorlegen könnte, sagte Karakama.

Dax: Fantasie bei Linde

Im Dax liegen alle 30 Werte im Plus. Mit guten Zahlen bei Linde rechnet der "Platow-Brief". War das bereinigte EBIT im Vorjahr noch auf 530 Millionen Euro gesunken, dürfte jetzt ein Wert von rund 560 Millionen Euro herauskommen, womit Linde einige Analysten auf dem falschen Fuß erwischen würde, schreibt der Platow ohne Angabe von Quellen. Viele Analysten erwarteten nur Werte um die 500 Millionen Euro. "Der Kurs hängt vor allem an der Fusion mit Praxair", sagt ein Händler. Von daher seien die Zahlen zweitrangig. Linde ziehen 2,1 Prozent an.

RWE verbessern sich ebenfalls deutlich: 3,4 Prozent. Die Stadt Dortmund könnte über ihre Stadtwerke den Anteil an RWE ausbauen, selbst Aktienkäufe auf Kredit seien nicht ausgeschlossen, wie Bürgermeister Ullrich Sierau der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung sagte. Der Kurs sei unterbewertet, so Sierau. "Das unterstützt den Kurs zumindest nach unten", sagt ein Marktteilnehmer.

Noch deutlicher geht es für die Banken nach oben. Commerzbank springen rnd 10 Prozent an, Deutsche Bank mehr als 6 Prozent. "Hier ist die Erleichterung besonders spürbar", sagt n-tv-Börsenexpertin Dofel.

TecDax: Sartorius und das Jahreshoch

Weiter auf Hausse-Kurs befinden sich die Aktien von Sartorius, deren Kurs 2,0 Prozent anzieht. "Die Zahlen sind in der Breite gut", sagt ein Marktteilnehmer. In den ersten drei Monaten 2017 steigerte Sartorius seinen Umsatz wechselkursbereinigt um 12,2 Prozent auf 343,1 Millionen Euro. Das operative EBITDA legte um 17 Prozent auf 84,6 Millionen Euro zu. Den erst kürzlich angehobenen Ausblick hat das TecDax-Unternehmen bekräftigt. "Bei einem neuen Jahreshoch über 82,93 Euro setzt sich die Hausse fort", so der Marktteilnehmer.

Siltronic verlieren 3,5 Prozent. Hintergrund dürfte nach Einschätzung von mainfirst ein Artikel in der "Economic Daily News" sein. Dort heißt es, dass die japanischen Marktführer Sumco und Shin-Etsu mit TMSC Preissteigerungen für Wafer von 10 Prozent für das zweite Halbjahr vereinbart haben. Da die japanischen Unternehmen den Wafer-Markt mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent kontrollieren, geben sie normalerweise die Preisentwicklung vor. Die Analysten sehen daher für Siltronic nur begrenzten Spielraum, die Preise zu steigern.

Europa: Philips liefert

Von guten Zahlen sprechen Marktteilnehmer bei Philips, die Aktien verteuern sich. "Erstaunlich ist eigentlich nur, dass Philips den Ausblick nicht angehoben hat", sagt ein Marktteilnehmer. Der Gewinn je Aktie habe mit 0,25 Euro die Erwartung von 0,18 Euro deutlich geschlagen. Besonders gut abgeschnitten habe der Bereich Medizintechnik, womit Philips auch von der neuen Übernahmefantasie in der Branche profitieren sollten. Die Übernahme von C.R. Bard durch Becton Dickinson rückt den gesamten Medizintechnik-Sektor in den Blick.

Rohstoffe: WTI klopft an die 50-Dollar-Marke

Der Ölpreis klettert leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Mittag 52,33 Dollar. Das sind 0,7 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 0,9 Prozent auf 49,97 Dollar.

Händler begründen die moderaten Preisaufschläge am Ölmarkt mit zwei Faktoren. Zum einen habe der deutlich schwächere Dollar die Ölnachfrage außerhalb des Dollarraums belebt, weil ein sinkender Dollarkurs Rohöl für diese Nachfrager verbilligt. Zum anderen wurde auf die größere Risikoneigung der Anleger verwiesen. Riskantere Anlagen, zu denen auch Rohöl gehört, seien infolge des Wahlausgangs in Frankreich begehrter, heißt es am Markt.

Der Goldpreis kommt nach der Frankreich-Wahl zurück. Er fällt zeitweise auf knapp 1266 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Wochen. "Mit der Wahl ist die Unsicherheit weg", das schade dem Goldpreis, sagt ein Händler.

Asien: Nikkei sticht alle aus

An den Börsen in Ostasien überwogen zu Wochenbeginn die positiven Vorzeichen, nachdem der europafreundliche Kandidat Macron die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Nur die chinesischen Aktienmärkte profitierten nicht von dem Wahlergebnis. Dort standen heimische Faktoren im Vordergrund. Auf den Kursen lastet schon seit einiger Zeit die Furcht vor einer strengeren Regulierung der Wertpapiermärkte.

Beobachter sind diesbezüglich allerdings skeptisch. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass die zuständigen Behörden ihre Gangart verschärfen, meinte etwa Zhang Gang, Analyst bei Centra China Securities. Gleichwohl fiel der Shanghai Composite am Montag. In Hongkong bewegte sich der HSI indes kaum. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 1,4 Prozent höher bei 18.876 Punkten.

Ein schwächerer Yen trieb die Kurse in Tokio. Der Nikkei-Index schloss 1,4 Prozent höher bei 18.876 Punkten. Gesucht waren vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen. An den anderen Märkten der Region fielen die Gewinne weniger deutlich aus. In Seoul ging es mit dem Kospi 0,1 Prozent nach oben. Der australische S&P/ASX200 tendierte ebenfalls kaum verändert.

Quelle: n-tv.de