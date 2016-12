Wirtschaft

Furcht vorm Jahresauftakt 2017: Dax schließt nahe Jahreshoch

Das Börsenjahr 2016 beendet der Dax im Plus. Doch schon werden Unkenrufe laut. Könnte der Börsenauftakt 2017 wie im Vorjahr zur Bruchlandung geraten? Hektische Zuckungen gibt es weiter bei Euro und Dollar.

Praktisch in allerletzter Minute sind am letzten Handelstag des Jahres doch noch ein paar Käufer um die Ecke gekommen. Und mit dieser Verstärkung im verkürzten Freitagshandel gelang den deutschen Standardwerten doch noch der Sprung in den grünen Bereich.

Der Dax schloss 0,2 Prozent höher bei 11.481 Punkten. Im Gesamtjahr, das unter anderem vom Brexit-Votum und dem Wahlsieg Donald Trumps geprägt war, verbuchte der deutsche Leitindex damit einen Zugewinn von 6,9 Prozent. 2016 ist das fünfte gewinnbringende Jahr in Folge.

In der zweiten Börsenreihe sieht das Bild ähnlich aus: Der MDax kletterte um knapp 0,2 Prozent auf 22.188 Punkte. Nur der Technologiewerte-Index TecDax schaffte es nicht ins Plus, Er schloss nahezu unverändert bei 1811 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte derweil 0,3 Prozent höher.

"Der Dax feiert Silvester nah am Jahreshoch und schließt damit das Jahr 2016 freundlich ab. Es war ein turbulentes, volatiles und von politischen Ereignissen geprägtes Jahr," sagte Daniel Saurenz von Feingold Research n-tv.de. Selten sei es so kompliziert gewesen, mit einer positiven Rendite das Jahr zu verlassen. "Politische Börsen werden auch 2017 mitunter ziemlich lange Beine haben und die Marktbewegung prägen."

Die Orientierungslosigkeit der Weihnachtswochen werde mit Sicherheit enden und deutlich Schwung in den Markt kommen, sagt Saurenz weiter. Ob es dann aufwärts oder abwärts gehe, hänge davon ab, ob die Investoren die zahlreichen Risiken weiterhin großzügig ausblendeten oder doch Risikoprämien auf politische und wirtschafltiche Unsicherheit verlangen. "Ein Anstieg über 12.000 Zähler beim Dax und über 20.000 beim Dow ist möglich, aber längst kein Selbstläufer."

Einige Marktteilnehmer sind offenbar besorgt, dass sich der Jahresauftakt 2016 wiederholen könnte. Sie seien deshalb auf Nummer sicher gegangen, sagte ein Händler. Der Dax brach am ersten Handelstag 2016 um 4,3 Prozent ein. Es war der schwächste Jahresbeginn seit 1988.

Andere Händler teilten diese Sorgen nicht. Zumindest bis zur Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar als neuer US-Präsident dürfte das Umfeld an den Börsen günstig bleiben, heißt es. Danach müsse der von den Märkten mit Vorschusslorbeeren überhäufte Trump aber liefern. Die Umsetzung der wirtschaftlichen Pläne könnte sich aber als schwieriger erweisen als vermutet.

Achtung: Der Start in das neue Jahr fängt an vielen Börsen nicht am Montag an! In Europa bleiben die Märkte in der Schweiz und Großbritannien geschlossen, ebenso in den USA.

Entwarnung gab es auf den letzten Metern noch aus Italien. Gute Nachrichten für die gebeutelte Finanzbranche des Landes kamen aus Brüssel. Italien kann seine in Bedrängnis geratenen Banken unter bestimmten Bedingungen weiter zu Hilfe eilen, auch der angeschlagenen Monte dei Paschi. Die EU-Kommission hat die Genehmigung für das Garantiesystem für Banken des Landes bis zum 30. Juni 2017 verlängert. Es wäre ursprünglich Ende des Jahres ausgelaufen. Bankentitel legten daraufhin zu. Banca Monte dei Paschi blieben allerdings weiter vom Handel ausgesetzt.

Wall Street: Futures zeigen nach oben

Die US-Börsen dürften sich am letzten Handelstag des alten Jahres etwas von den Verlusten der beiden vorigen Handelstage erholen. Der Future auf den S&P-500 deutet eine gut behauptete Eröffnung an.

Marktteilnehmer schreiben die Zurückhaltung der Anleger zum einen Vermögensverwaltern zu, die mit Rücksicht auf ihre Jahresbilanz konservativ agierten. Bedeutender sei aber der Umstand, dass die Begeisterung über das von Trump versprochene Konjunkturprogramm inzwischen Zweifeln gewichen sei. Viele Beobachter sehen nicht mehr nur den positiven Effekt der geplanten Maßnahmen, sondern auch mögliche Schattenseiten wie etwa eine stärkere Inflation, die wiederum raschere Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Folge haben dürfte.

An Konjunkturdaten wird am Freitag der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago veröffentlicht. Unternehmensnachrichten sind rar.

Qualcomm hat eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Smartphonehersteller Meizu Technology getroffen, mit der das US-Unternehmen seine Position auf dem chinesischen Markt festigen will. Die Aktie von Qualcomm wird vorbörslich noch nicht gehandelt. Auch für Salesforce.com gibt es noch keine Kursindikation. Der Softwarehersteller hat sich die Verdoppelung des Umsatzes zum Ziel gesetzt, die aber nicht leicht zu erreichen sein dürfte, denn die Konkurrenz - Microsoft, SAP und Oracle - schläft nicht, sondern dringt auf das Terrain von Salesforce vor.

Asien: Ohne einheitliche Richtung

Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien gingen ohne einheitliche Richtung aus dem Börsenjahr 2016. Am letzten Handelstag des Jahres zeigten nur die Börsen in Hongkong und Sydney etwas stärkere Kursausschläge, die aber jeweils nicht fundamental erklärt wurden. In Sydney war von Gewinnmitnahmen die Rede, in Hongkong von einer technischen Gegenbewegung.

In Tokio büßte der Nikkei-Index 0,2 Prozent ein auf 19.114 Punkte, nachdem er zu Beginn des Handels schon auf fast 19.000 Punkte abgesackt war. Die Jahresbilanz für den Nikkei-Index fällt äußerst bescheiden aus mit einem Plus von rund 0,5 Prozent. Immerhin war es aber das fünfte Jahresplus in Folge. Fortgesetzt wird der Handel in Tokio nach dem Jahreswechsel erst am Mittwoch.

Die Börsen in Japan, Schanghai, Hongkong und Australien bleiben wegen eines Ausgleichstags für Neujahr geschlossen.

Bei den Einzeltiteln zeigte sich in Japan in den vergangenen Tagen eine erste Erholung bei der um über 40 Prozent eingebrochenen Toshiba-Aktie. Sie legte am Freitag um 9,4 Prozent zu. Einige Analysten bezeichneten den Kurseinbruch der Aktie als überzogen. Die Nachricht von den Einmalverlusten sei nun eingepreist", sagte Masaya Yamasaki, Analyst bei Nomura. Toshiba hatte zu Wochenbeginn angekündigt, Abschreibungen in Dollar-Milliardenhöhe auf das Nukleargeschäft seiner US-Tochter Westinghouse vornehmen zu müssen, ohne diese bislang genauer zu quantifizieren.

An der Schanghaier Börse endete der Freitag mit einem Plus von 0,2 Prozent und das Jahr 2016 mit einem Minus von 12,3 Prozent. Anders als im Vorjahr war das Börsenjahr in Schanghai von deutlich weniger starken Schwankungen geprägt. 2015 war der Markt im Sommer um 43 Prozent eingebrochen. In Erinnerung daran hätten die Anleger sich 2016 mit kreditfinanzierten Aktienkäufen zurückgehalten, bilanzierten Händler. Einem Absturz gleich im Januar um über 20 Prozent - ausgelöst von Sorgen um ein möglicherweise nachlassendes Wirtschaftswachstum Chinas - schloss sich im Jahresverlauf eine Erholung an, die aber nur einen Teil der Auftaktverluste wieder wettmachte.

In Sydney endete das Börsenjahr nach einem verkürzten Handel mit einem Minus von 0,6 Prozent. Unter dem Strich legte der S&P/ASX-200 im abgelaufenen Jahr um knapp sieben Prozent zu und schnitt damit besser ab als viele Indizes in Ostasien. Der australische Aktienmarkt folgt traditionell stärker den Vorgaben aus den USA und Europa. Händler begründeten das Tagesminus mit leicht negativen Vorgaben aus den USA und Einbußen bei den zuletzt gestiegenen Rohstoffaktien. In Südkorea war bereits am Donnerstag das letzte Mal gehandelt worden, dort lautet die Jahresbilanz auf ein kleines Plus von gut drei Prozent.

Rohstoffe: Öl im Plus

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostete 57,07 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als zum Handelsschluss am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 17 Cent auf 53,94 Dollar.

Am letzten Handelstag des Jahres verlief der Handel am Ölmarkt in ruhigen Bahnen. Der überraschende Anstieg der US-Ölreserven in der vergangenen Woche hatte am Donnerstag keine merklichen Kursbewegungen ausgelöst.

Der Goldpreis zog mit Hilfe des zuletzt schwächelnden Dollar weiter an. Mit 1159 Dollar kostete die Feinunze fast 30 Dollar mehr als vor Wochenfrist. Ein schwächerer Dollar macht das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger. Bei Bundesanleihen nehmen Anleger Kursgewinne mit, nachdem diese in den vergangenen zwei Wochen gestiegen sind.

Devisen: Euro reißt nach oben aus

Hektisch war es am Morgen im Devisenhandel. Während sich der Handelstag an den Aktienmärkten erwartungsgemäß ruhig anließ, kam es am Devisenmarkt zum Jahrsschluss zu Kurskapriolen bei Euro und Dollar. In dem dünnen asiatischen Handel schoss die Gemeinschaftswährung innerhalb weniger Minuten um mehr als eineinhalb US-Cent auf 1,07 Dollar in die Höhe. Das war der höchste Stand seit dem 8. Dezember. Sie gab einen Großteil ihrer Gewinne zwar schnell wieder ab, hielt sich aber über 1,05 Dollar, was einem Plus von 0,4 Prozent entspricht.

Auch zu anderen Währungen erlebte der Dollar einen kurzen, heftigen Schwächeanfall. Händler begründeten den Ausreißer nach oben mit kurzfristig orientierten Anlegern, die den Euro zum Jahresultimo in eine für sie günstige Richtung bewegen wollten.

Trotz der jüngsten Zuwächse steht der Euro davor, 2016 mit Verlusten zu beenden. In den vergangenen zwölf Monaten verlor er knapp vier Prozent. Bei Anlegern machen sich zunehmend Sorgen um ein Auseinanderbrechen der Euro-Zone breit, zudem gewann der Dollar deutlich an Wert. Anfang 2015 war der Euro noch rund 1,20 Dollar wert gewesen. Die Stärke des "Greenback" führen Börsianer unter anderem auf die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten zurück.

Der Dollar-Index, der den Wert der Devise zu sechs anderen wichtigen Währungen widerspiegelt, gewann aufs Jahr gesehen mehr als vier Prozent auf 102,40 Punkte. Wenige Tage vor Weihnachten hatte der Index mit 103,65 Punkten den höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. Anleger spekulieren auf einen von Trump ausgelösten Wirtschaftsboom in den USA sowie auf weitere Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Sie hatte im Dezember erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen angehoben .

Für Anleger des Pfund Sterling war 2016 alles andere als entspannt. Aufs Jahr gesehen büßte die britische Währung gut 16 Prozent an Wert ein. Seit dem Votum der Briten für den Ausstieg aus der Europäischen Union (EU) am 23. Juni ging es mit dem Pfund bergab.

Quelle: n-tv.de