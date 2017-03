Wirtschaft

Trump-Trade geht in neue Runde: Dax steuert auf Rekordkurs

"Ein nachgebender Euro hilft", sagt n-tv-Börsenexpertin Dofel. Der Hauptgrund für die gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt liegt aber in den USA. Sie verhilft dem Leitindex zunächst zu einem neuen Jahreshoch.

"Die Stimmung bleibt gut", beschreibt n-tv Börsenexpertin Katja Dofel die Situation am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte. Der Dax nimmt die am Dienstagnachmittag begonnene Aufwärtsbewegung wieder auf und schraubt sein Jahreshoch deutlich über die 12.200er Marke. Knapp 160 Zähler fehlen noch bis zum Rekord.

Der Dax notiert am Vormittag 0,6 Prozent fester bei 12.223 Punkten und damit in der Nähe des bisherigen Tageshochs von 12.234 Stellen. Am Dienstag hatte er das Jahreshoch im Verlauf auf 12.159 Zähler geschraubt, am Ende aber darunter geschlossen. Der MDax legt 0,2 Prozent auf 23.637 Stellen zu, der TecDax 0,4 Prozent auf 2028 Punkte.

Konjunktur: Trump und die Steuern

Nachdem der deutsche Börsenleitindex am Dienstag das neue Jahreshoch markiert hat, sei der Weg zu neuen Höchstkursen nun frei, heißt es aus dem Handel. Zum Rekordhoch vom 10. April 2015 fehlen dem Dax 242 Punkte oder 2 Prozent.

"Die Märkte haben sich in turbulenter Phase gut gehalten", so ein Händler, das Scheitern der Gesundheitsreform in den USA belaste nicht mehr. Die Investoren rechneten damit, dass die für die Finanzmärkte wichtigere Steuerreform die notwendigen Mehrheiten im Kongress finden werde.

Auf der Konjunkturseite gilt das Hauptaugenmerk einigen Reden von US-Notenbankern, darunter dem Chef der Fed von Chicago, Charles L. Evans. Der in diesem Jahr bei Zinsentscheidungen stimmberechtigte Evans spricht am Nachmittag anlässlich einer Veranstaltung in Frankfurt zur Wirtschaftslage und Geldpolitik seines Landes.

Devisen: Euro zieht's Richtung 1,08

Der Euro stellt keinen Belastungsfaktor dar. Die Gemeinschaftswährung, neigt zum Dollar nach dem Rücksetzer vom Dienstag weiter zur Schwäche und gibt am Vormittag 0,2 Prozent auf 1,0787 Dollar nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0859 Euro festgesetzt.

Das britische Pfund gerät unter Druck. Die Regierung unter Premierministerin Theresa May wird voraussichtlich im Laufe des Tages offiziell den Antrag auf Austritt aus der EU stellen. Das Pfund und die Gilts, britische Staatsanleihen, stehen daher im Blick der Märkte. Seit dem "Ja" der Briten zum EU-Austritt hat das Pfund Sterling massiv abgewertet. Am Mittwochmorgen notiert es mit rund 1,24 Dollar 0,3 Prozent niedriger als am Dienstagabend.

Dax: Milliardendeal für Siemens

Bei den Einzelwerten im Dax bewegen sich Merck KGaA 0,1 Prozent aufwärts, denn die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Medikament Ocrevus von Roche gegen Multiple Sklerose die Zulassung für den wichtigen US-Markt erteilt. Ocrevus ist ein Konkurrenzprodukt zu Rebif von Merck.

Siemens legen 1,2 Prozent zu nach einem mehr als 4 Milliarden Dollar schweren Großauftrag für die Gesundheitssparte aus den USA. Der Auftrag entspreche mehr als einem Viertel des Gesamtumsatzes der Sparte im vergangenen Jahr, sagen Händler.

"Gut für das Sentiment" der Bankenwerte nennt ein Händler die Nachricht, dass die Ratingagentur Standard & Poor's die Bonität der Deutschen Bank und der Commerzbank erhöht hat. Beide Titel ziehen an: 1,7 Prozent und 0,7 Prozent.

Daimler rückt in den Fokus, die Aktien verteuern sich 1,6 Prozent. Der Autobauer hat in Berlin zur Hauptversammlung geladen. Stark thematisiert dürften die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen überhöhter Abgaswerte und die Strafzahlungen wegen des Lkw-Kartells werden. Die starke Nachfrage nach spritschluckenden größeren SUVs hat im vergangenen Jahr eine Stagnation des Flottenwertes für CO2-Emissionen zur Folge gehabt.

MDax: Stada im Blick

Unter den Nebenwerten klettern Ströer 2,2 Prozent, nachdem Barclays und HSBC zum "Übergewichten" respektive "Kaufen" der Aktien des Werbedienstleisters geraten haben. Eine Abstufung auf "Neutral" von "Kaufen" durch Goldman Sachs drückt dagegen Uniper 0,8 Prozent.

Stada notieren etwa 1 Protzent tiefer - trotz nach unten angepasster endgültiger Geschäftszahlen. Grund sei die Neubewertung einer Transaktion, so Händler. Das sei allerdings angekündigt und mithin erwartet worden, heißt es weiter. Daneben sei für die Aktie weiter das laufende Bieterverfahren entscheidend. Der "Platow Brief" schrieb unlängst, die Bieterkonsortien um Advent und Cinven könnten sich zusammenschließen und dann über 60 Euro bieten. Bislang liegen die Übernahmegebote bei 58 Euro je Aktie.

SDax: Höhere Dividendenrendite

Die Dividende von 1,30 Euro je Aktie schiebt den Grammer-Kurs 4,8 Prozent an. Die Dividendenrendite liege mit 2,3 Prozent leicht über der Markterwartung von 2,0 Prozent, sagt ein Händler. Zudem sei damit zu rechnen, dass die Großaktionäre Cascade und Halog einerseits und Ningbo Jifeng andererseits vor der Hauptversammlung am 24. Mai ihre Anteile aufstockten, um bei der Aktionärsversammlung ihren Einfluss zu sichern beziehungsweise auszubauen, sagt der Händler. Auf Tradegate werden Grammer gut 3 Prozent höher bezahlt.

Mit Abgaben von 4,8 Prozent geht es für Scout24 kräftig nach unten. Nach Einschätzung eines Händlers belastet der Ausblick. Scout24 erwarte im laufenden Geschäftsjahr eine EBITDA-Marge von 1 Prozent, die Markterwartung liege aber bei 1,6 Prozent. Der Umsatz soll organisch im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen - die Erwartung liege hier bereits bei 9,6 Prozent.

Rohstoffe: Ölpreis legt zu

Der Ölpreis verbessert sich zunächst weiter. Nach wie vor sorgen Lieferausfälle in Libyen für leichten Preisauftrieb. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Vormittag 51,66 Dollar. Das sind 0,6 Prozent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 0,4 Prozent auf 48,54 Dollar.

In Libyen liegt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg nach wie vor die größte Ölpipeline des Landes brach. Dies mindert zumindest übergangsweise die Sorgen des Ölkartells Opec, dessen Produktionskürzungen nicht mehr die gewünschte Wirkung, nämlich steigende Preise, entfachen. Grund ist die steigende US-Förderung. Am Dienstagabend hatte das American Petroleum Institute (API) abermals von steigenden US-Rohölvorräten berichtet. Am Mittwoch folgen die Daten der Regierung.

Asien: exDiv belastet Nikkei

Die guten Vorgaben der US-Börsen lockten in Ostasien und Australien am Mittwoch nur wenige Anleger aus der Reserve. Zwar war das Verbrauchervertrauen in den USA überraschend gut und zugleich so stark wie zuletzt im Jahr 2000 ausgefallen, woraufhin die US-Börsen deutlich zulegten; in Ostasien waren die Kurse aber quasi schon in Vorlage getreten, nachdem sie bereits am Dienstag kräftiger zugelegt hatten mit der Hoffnung auf eine robuste Konjunktur in den USA.

Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent fester bei 19.217 Punkten. Er wurde davon gebremst, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt wurden. Das allein schlage mit 130 Indexpunkten zu Buche, sagte ein Marktteilnehmer. Japan Airlines gaben so beispielsweise rund 3 Prozent nach, Takeda Pharmaceutical etwa 2 und Japan Post Insurance fast 3 Prozent.

In Seoul und Hongkong legten die Kurse immerhin leicht zu, stärker nach oben ging es in Sydney und zwar um 0,9 Prozent. Der Shanghai Composite gab 0,4 Prozent auf 3241 Stellen nach.

Quelle: n-tv.de