Wirtschaft

Wall Street stoppt Abwärtstrend: Dax verdaut "Schwächeanfall"

Am deutschen Aktienmarkt scheint sich der Dax zum Nachmittag wieder etwas gefangen zu haben. Er pendelt um 11.900 Punkte. Allerdings bleibt die Situation charttechnisch heikel. Zudem sind die US-Börsen alles andere als gefestigt.

Am Mittwoch ist endlich wieder Leben am deutschen Aktienmarkt. Nach den überwiegend geringen Ausschlägen der vergangenen Tage und Wochen weist der Leitindex zur Wochenmitte eine Handelsspanne jenseits der 100 Punkte aus. Einziger Haken: Der Dax kämpft gegen deutliche Verluste. Mit der entgegen den Erwartungen doch recht freundlichen Eröffnung der Wall Street könnte der Handelstag noch ein positives Ende finden.

Der Dax notiert am Nachmittag 0,4 Prozent im Minus bei 11.915 Punkten. Am Dienstag war er 0,8 Prozent schwächer aus dem Handel gegangen. Der MDax verliert 1,0 Prozent auf 23.150 Zähler. Der TecDax büßt 1,0 Prozent auf 1949 Stellen ein.

Der Dax hat nun das Gap vom Monatsanfang geschlossen. Mit dem Tagestief bei gut 11.850 lag er knapp unter der Gap-Unterkante bei 11.852,5 Punkten. "Jetzt sollte der Dax schnell das neue Gap bei 11.938 Punkten schließen", sagt ein Marktteilnehmer. Sonst bestehe die Gefahr eines "Island Reversal", einer sehr negativen Chartformation.

Stimmung kippt

"Ich glaube, der Markt beginnt nun die Wahrscheinlichkeit der angekündigten Trump-Maßnahmen abzuwägen gegenüber dem Enthusiasmus seit der Wahl im November", sagt Jack Ablin, Investment-Stratege bei BMO Private Bank. "Die Investoren geben die Erwartungen zwar nicht auf, doch werden sie neu bewertet", ergänzt er. Ein Drittel aller Fondsmanager ist zudem mittlerweile der Meinung, dass Aktien überbewertet sind - das ist der höchste Wert seit 17 Jahren.

Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, dass der Dax schnell wieder die 11.890 Punkte zurückerobert. Hier kommen nämlich das Januarhoch, das jüngste Verlaufstief sowie ein sogenanntes Gap zusammen.

Devisen: Euro um 1,08

Der Euro muss nach seiner jüngsten Stärke und dem Sprung über die 1,08er Marke diese am Mittwochnachmittag wieder herschenken. Er notiert bei 1,0788 Dollar und damit 0,2 Prozent unter dem Wert vom Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0802 Dollar festgesetzt nach 1,0752 Dollar am Montag.

Am Dienstag hatten die Investoren vor allem erleichtert darauf reagiert, dass die Kandidatin der rechtspopulistischen Front National, Marine Le Pen, die erste große Fernsehdebatte im Präsidentschaftswahlkampf nicht für sich entscheiden konnte. Ihr proeuropäischer Kontrahent Emmanuel Macron hat laut einer Umfrage besser abgeschnitten. "Die Angst vor einem überraschenden Sieg Le Pens, die einmal mehr den Austritt aus dem Euro und ein Referendum über den EU-Verbleib forderte, schwindet", sagte Expertin Esther Reichelt von der Commerzbank.

Dax: Banken und Autowerte

Der starke Euro wiederum drückt auf die Kurse der exportorientierten Unternehmen. Bei den Einzelwerten im Dax stehen deshalb weiter unter anderem die Autowerte, aber auch die Banken im Fokus. Letztere gehörten an der Wall Street und an den asiatischen Aktienmärkten zu den größten Verlierern. Deutsche Bank geben 1,0 Prozent ab. Sie waren am Dienstag bereits größter Verlierer, nachdem die milliardenschwere Kapitalerhöhung begonnen hatte.

Commerzbank stehen mit einer Klage gegen die Bank of New York Mellon im Blick und verbilligen sich 0,8 Prozent. Die Commerzbank fordert über 1 Milliarde Dollar Schadenersatz. Sie wirft dem US-Institut Vertragsbruch im Umgang mit riskanten Hypothekenverbriefungen in der Finanzkrise vor. Der Bezirksrichter von Manhattan hat die Klage nun zugelassen: "Damit sind die Chancen auf einen Schadensersatz gut", sagt ein Händler. Von anderer Seite heißt es, möglich sei ein Settlement mit einem dreistelligen Millionen-Betrag.

Die Autowerte notieren allesamt im Minus. BMW, die am Dienstag Bilanz gezogen hatten, verlieren 1,1 Prozent, Daimler 0,6 Prozent und VW 0,3 Prozent. Hier ist weiter der geplante Verkauf der Anteile von Ferdinand Piëch ein Thema.

Amazon-Kooperation gut für Deutsche Post

Deutsche Post verlieren 0,8 Prozent. Händler sehen dennoch "relative Stärke" und verweisen auf einen Bericht des "Handelsblatt", nach dem die Tochter DHL zusammen mit Amazon den deutschen Lebensmittelmarkt aufmischen will. "Der Lebensmittelmarkt ist riesig", meint ein Händler. Die DHL und damit die Deutsche Post erschließe sich mit dem Vertrag Potenzial.

Adidas präsentieren sich 0,9 Prozent schwächer. Der Zwischenbericht von Nike bestätigt laut Händlern das bekannte Bild. "Der Marktführer verliert Marktanteile an Adidas und an Under Armour", sagt ein Marktteilnehmer. Da der Markt das aber eingepreist habe, dürfte die Entwicklung den Kurs von Adidas nicht stärker beeinflussen. Nike gaben nachbörslich in den USA etwa 3,5 Prozent ab.

MDax: Norma "nur" im Rahmen

Norma geben rund 0,2 Prozent ab. Bei dem Unternehmen decken sich sowohl die Dividende wie auch die Aussagen zu 2017 mit den Konsensschätzungen am Markt, sagt ein Händler. Mit 0,75 Euro je Aktie liege die Dividende "punktgenau" auf der Marktschätzung. Unterstelle man ein Umsatzwachstum von 2 Prozent im laufenden Jahr, so liege der Umsatz mit rund 960 Millionen Euro ebenfalls auf Höhe der Markterwartungen. Gleiches gelte für den operativen Gewinn bei einer Ebita-Marge von 17,5 Prozent, also auf dem Niveau von 2015 und 2016.

Jungheinrich hat 2016 von der anhaltend starken Nachfrage insbesondere nach Logistiksystemen profitiert. Umsatz und Gewinn des MDAX-Unternehemens legten stark zu. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen. Jungheinrich-Aktien verbilligen sich dennoch 1,7 Prozent.

SDax: Probleme für Hapag-Lloyd

Hapag-Lloyd rutschen 6,1 Prozent ab. Hier wirkt ein Bericht im "Wall Street Journal", demzufolge US-Behörden wegen angeblicher Preisabsprachen Vorladungen an beide Großreedereien ausgestellt haben. Vor allem Hapag-Lloyd seien im Fahrwasser steigender Frachtraten seit Anfang Dezember "enorm gestiegen", sagt ein Händler dazu. Sollten die Reedereien angesichts der Vorwürfe bei den Frachtraten auf US-Routen künftig "mehr Vorsicht walten lassen müssen", dann schlage das unmittelbar auf die Gewinne durch. Hapag

TecDax: CZM auf niedrigsten Stand seit November

Auch die Kapitalerhöhung von Carl Zeiss Meditec zeigt, dass sich die Anleger momentan mit Käufen zurückhalten, der Kurs fällt 5,6 Prozent. Der Medizintechnikanbieter hat sein Grundkapital um bis zu 10 Prozent minus eine Aktie erhöht. Die neuen Aktien wurden laut Händlerangaben zu 38,94 Euro platziert und konnten damit nur am unteren Ende der Angebotsspanne von 38,94 zu 40,98 Euro untergebracht werden. Carl Zeiss fließen damit etwa 317 Millionen Euro zu.

Jenoptik gewinnen 0,3 Prozent. Der Optoelektronikkonzern will seine Aktionäre an der guten Geschäftsentwicklung 2016 teilhaben lassen und schlug bei der Vorlage der ausführlichen Zahlen eine Dividende von 25 Cent je Aktie vor. Im Vorjahr waren 22 Cent geflossen.

Wirbel um Solarworld

Nach dem herben Verlust von rund 10 Prozent am Dienstag geht es für den Solarworld-Kurs weitere 7 Prozent abwärts. Der Grund sind Spekulationen über eine eventuell drohende Pleite.

USA: Anleger warten ab

Kaum verändert startet die Wall Street in den Handel. Experten zufolge lasteten Zweifel an raschen Erfolgen der Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf der Stimmung. "Es gibt Spielraum für Enttäuschung, da Steuersenkungen und Investitionen in die Infrastruktur nicht so schnell kommenden könnten, wie wir uns das erhoffen", sagt Analystin Anastasia Amoroso von JP Morgan Private Bank.

Der Dow-Jones-Index eröffnet 0,1 Prozent im Minus bei 20.641 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 tritt bei 2342 Zählern auf der Stelle. Der Nasdaq Composite gewinnt 0,1 Prozent auf 5800 Punkte.

Unter Druck stehen die Papiere des weltgrößten Sportartikelherstellers Nike, dessen Quartalsumsatz hinter den Erwartungen zurückblieb. Ihm setzt auf dem Heimatmarkt der deutsche Rivale Adidas immer stärker zu. Nike-Aktien verlieren mehr als 6 Prozent. Dagegen verteuern sich die Papiere des Logistikkonzerns Fedex 2,2 Prozent. Der Paketdienst äußerte sich optimistisch über die Entwicklung der Gewinnmargen.

Rohstoffe: Abgaben bei Öl

Der Ölpreis fällt weiter. Am Nachmittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 50,33 Dollar. Das sind 1,2 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,2 Prozent auf 47,53 Dollar.

Ein weiterer Zuwachs der Rohöllagerbestände in den USA nach Zahlen des privaten Instituts API habe auf die Preise gedrückt, heißt es aus dem Handel. Die offiziellen Zahlen des Energieministeriums sollen im weiteren Tagesverlauf veröffentlicht werden.

Auf der anderen Seite gab es zuletzt auch Hinweise, die auf eine Beschränkung des weltweiten Angebots hindeuten. So erwägen das Ölkartell Opec und weitere Förderländer offenbar, die bis Jahresmitte geltenden Produktionskürzungen ins zweite Halbjahr hinein zu verlängern. Russland schließe einen solchen Schritt nicht aus, sagt der russische Opec-Gesandte.

Asien: Nikkei sackt ab

Wachsende Zweifel an einer raschen Umsetzung der Wirtschaftspläne von US-Präsident Trump zogen am Mittwoch die Aktienmärkte in Fernost nach unten. Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street führte die Börse in Tokio die Verliererliste an. Hintergrund für die Kursverluste seien auch Gewinnmitnahmen, sagten Händler.

Unter Druck geriet der Markt zudem durch eine Meldung der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo, wonach Nordkorea womöglich mehrere Raketen abgefeuert hat. Auch positive Konjunkturdaten konnten die Stimmung nicht aufhellen. So zogen in Japan die Exporte den dritten Monat in Folge an, wie das Finanzministerium mitteilte.

In Tokio verlor der Nikkei-Index 2,1 Prozent auf 19.041 Punkte. Dazu trugen Kursgewinne des Yen bei, die die Exportchancen japanischer Firmen schmälern. Auch Bankaktien gaben erneut nach. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 1,3 Prozent tiefer. In Australien fiel der S&P/ASX200-Index 1,6 Prozent. Auch in China zeigten sich die Anleger risikoscheu.

Quelle: n-tv.de