Erleichterungs-Rally an Börsen: Macron-Erfolg schiebt Dax kräftig an

Emmanuel Macron sorgt mit seinem ersten Platz bei der ersten Etappe der französischen Präsidentenwahl für Erleichterung an den Aktien- und Devisenmärkten. Der Dax wird mit einem starken Plus erwartet. Der Euro setzt zum Höhenflug an.

Nach dem Sieg des EU-Befürworters Emmanuel Macron in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich erwarten Experten zu Wochenbeginn eine Kursrally an den europäischen Börsen. "Ich glaube, dass Anleger zuversichtlich sind, dass Macron auch die Stichwahl gewinnen wird und das wird an den Aktienmärkten mit Erleichterung aufgenommen", sagte Fondsmanager Paul Lambert vom Vermögensverwalter Insight in London.

An den Börsen habe es vor allem die Sorge gegeben, dass die rechtsextreme Marine Le Pen und der Linke Jean-Luc Melenchon, die beide den Euro ablehnen, in die zweite Runde einziehen. "Diese Nervosität dürften die Märkte jetzt ablegen", sagte der Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan. Macron stellt sich in der Stichwahl am 7. Mai wie erwartet Le Pen. Der 39-Jährige gilt als Favorit.

Banken und Broker sehen den Dax deutlich im Plus, auch für die französische Börse erwarten sie Kursgewinne. Der Frankfurter Leitindex notiert am Morgen vorbörslich 2,1 Prozent höher bei 12.275Punkten. Für den französischen CAC-40 sieht es vorbörslich nach einem neuen Jahreshoch von mehr als 5143 Punkten aus. Darüber hinaus könnte in den kommenden Tagen auch das 2015er Hoch bei 5284 Punkten angelaufen werden, heißt es am Markt. Bei einem Überwinden wäre dann der Weg für eine weitere umfassende Neubewertung frei. "Dann ist ein Anlauf Richtung 6000 Punkte drin", sagt ein Marktanalyst. Unterstützt sei der CAC-40 bei 4930 Punkten.

Börsianer werden im Tagesverlauf zusätzlich einige Firmenbilanzen zu verdauen haben. Außerdem steht der Ifo-Geschäftsklima-Index in den Terminkalendern. Analysten rechnen für April mit unveränderten 112,3 Punkten.

Asien: Nikkei legt kräftig zu

Macrons Einzug in die Stichwahl beflügelt auch die Börse in Tokio. "Der Aktienmarkt atmet derzeit erleichtert auf", sagte Analyst Masahiro Ichikawa vom Broker Sumitomo Mitsui Asset Management. Der japanische Leitindex Nikkei legt 1,4 Prozent zu und schließt bei 18.876 Punkten. Der Markt profitiert auch davon, dass mit der gestiegenen Risikofreude die Anleger den sicheren Hafen Yen wieder verließen und im Gegenzug der US-Dollar und der Euro anziehen.

Dies gibt japanischen Exportwerten Auftrieb. So verteuern sich die Aktien des Autobauers Honda um 1,8 Prozent. Die Sony-Papiere steigen sogar um mehr als vier Prozent. Der Elektronikkonzern hatte am Freitag seine Gewinnprognose für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr erhöht.

An den anderen Börsen in Asien zeichnet sich ein gemischtes Bild ab. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans tritt auf der Stelle. Der südkoreanische Aktienmarkt legt leicht zu. Die chinesische Börse in Shanghai gibt dagegen nach. Auch der Markt in Hongkong liegt im Minus.

Devisen: Euro deutlich fester

Der Euro reagierte mit deutlichen Kursgewinnen auf den Erfolg von Macron. Die Gemeinschaftswährung legte in Fernost zeitweise um rund zwei Prozent auf 1,0940 US-Dollar zu und damit den höchsten Wert seit fünf Monaten. Im weiteren Verlauf gab sie etwas von den Gewinnen wieder ab und notierte noch rund ein Prozent höher bei 1,0838 Dollar.

Der Dollar gewann zum Yen ebenfalls rund ein Prozent auf 110,07 Yen. Der Schweizer Franken lag zum Euro bei 1,0805 und zum Dollar bei 0,9970.

Rohstoffe: Goldpreis geht runter, Ölpreis steigt

Der Goldpreis fällt nach der Frankreich-Wahl zeitweise auf knapp 1266 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit rund zwei Wochen. Damit kann der Goldpreis nicht vom gegen den Euro schwachen Dollar profitieren. "Mit der Wahl ist die Unsicherheit weg", das schade den Goldpreis, sagt ein Händler. Ein Wahlsieg von Marine Le Pen werde nun ausgepreist, auch weil neue Umfragen eindeutig auf einen Sieg von hinweisen. Aus technischer Sicht ist der Aufwärtstrend des Goldpreises allerdings weiter intakt. Als technisch unterstützt gilt er bei 1250 Dollar je Unze. Stände über 1.300 Dollar würden ein neues technisches Kaufsignal auslösen. Aktuell kostet die Feinunze 1275 Dollar.

Die Ölpreise profitieren von dem zum Euro schwächeren US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostet am Morgen 52,24 US-Dollar. Das sind 28 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai steigt um 24 Cent auf 49,86 Dollar.

Händler begründen die moderaten Preisaufschläge am Ölmarkt mit zwei Faktoren. Zum einen habe der deutlich schwächere Dollar die Ölnachfrage außerhalb des Dollarraums belebt, weil ein sinkender Dollarkurs Rohöl für diese Nachfrager verbilligt. Zum anderen wird auf die größere Risikoneigung der Anleger verwiesen. Riskantere Anlagen, zu denen auch Rohöl gehört, seien infolge des Wahlausgangs in Frankreich begehrter, heißt es am Markt.

Quelle: n-tv.de