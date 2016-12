Wirtschaft

"Trump-Effekt": Nasdaq klettert auf Allzeithoch

Große Sprünge gibt es kurz vor Jahresende nicht mehr. Aber Trippelschritte können auch nach oben führen. Der Nasdaq Composite stößt so in neue Sphären vor. Für Rückenwind sorgen frische US-Daten.

Am deutschen Aktienmarkt lehnen sich die Anleger so kurz vor dem Jahresultimo nicht mehr allzu weit aus dem Fenster. am Freitag will niemand mehr etwas riskieren. "An den Märkten klingt die Weihnachtsruhe nach", sagt ein Händler. Viele Anleger seien in der Zeit zwischen den Jahren im Urlaub, Termine seien rar gesät.

Weil die Börse in London geschlossen blieb, fehlten zudem Impulse von britischen Aktienhändlern. Mit dem steilen Anstieg ab dem 2. Dezember sei die typische Weihnachtsrally bereits vorweggenommen worden, sagten die Marktexperten der DZ Bank.

Der Dax notierte am Nachmittag bei 11.477 Punkten 0,2 Prozent höher. Damit schickt sich der deutsche Leitindex an, das fünfte Jahr in Folge mit einem Plus zu beenden.

Der MDax bewegte sich weiterhin auf Rekordniveau. Er legte 0,3 Prozent auf 22.167 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,3 Prozent auf 1811 Punkte. Während die anderen Indizes der Dax-Familie seit dem Jahresbeginn bereits im Plus notieren, handelt der TecDax noch im Minus. Momentan scheint es aber so, also ob sich der Index der Technologiewerte auf Jahressicht noch ins Plus retten will. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Dienstag moderat um 0,1 Prozent nach oben.

Aus den Depots flogen wegen Unsicherheiten über die italienische Bankenbranche vor allem Finanztitel. Die Papiere der Deutschen Bank waren mit einem Minus von 1,9 Prozent größter Verlierer im Dax und EuroStoxx50.

Die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken hat 2016 den Banken, die von Zinseinnahmen leben, zugesetzt. Dazu kamen hausgemachte Probleme, wie beispielsweise die Tricksereien der Deutschen Bank am US-Hypothekenmarkt, die dem größten deutschen Geldhaus eine milliardenschwere Strafe einbrockte.

Zwar reagierten die Anleger einigermaßen erleichtert darüber, dass die Frankfurter weniger als ursprünglich gedacht zahlen müssen. Doch haben die Aktien in diesem Jahr mit einem Minus von rund 20 Prozent ordentlich Federn gelassen. Am Freitag hatte die Erleichterung über eine Einigung im Streit mit den US-Justizbehörden über Tricksereien auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt die Aktien zeitweise um fünf Prozent angeschoben. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung.

Die spanische BBVA und die französische Großbank BNP Paribas büßten je 0,8 Prozent ein. Die Aktien der Commerzbank verloren 0,3 Prozent.

In Italien wird derweil die Rettung der angeschlagenen Traditionsbank Monte dei Paschi für den Staat teurer als gedacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) bezifferte die Lücke im Kapitalpuffer des Geldhauses auf 8,8 Milliarden Euro. Insidern zufolge muss die Regierung in Italien rund 6,5 Milliarden Euro beisteuern.

Für Freude bei Anlegern sorgten dagegen die Titel von ProSiebenSat.1, die erst seit dem Frühjahr in der ersten deutschen Börsenliga notiert sind. Sie profitierten von Übernahmephantasien in der Medienbranche und waren mit einem Gewinn von 1,4 Prozent Top-Wert im Dax.

Der Rivale RTL führte mit einem Plus von 2,1 Prozent den Nebenwerteindex MDax an, der ein neues Rekordhoch von 22.171 Punkte schaffte. Seit Tagen rätseln Börsianer über die Zukunft des italienischen Medienkonzerns Mediaset, an dem sich der Rivale Vivendi beteiligt hat. Die Franzosen stocken ihren Anteil stetig auf und halten inzwischen 28,8 Prozent. Mediaset gewannen an der Börse in Mailand 4,4 Prozent.

2016 war ein turbulentes Börsenjahr: Sein Jahresplus von etwa 6,5 Prozent hat der deutsche Leitindex vor allem im Dezember gemacht. Noch im Februar war er unter die 9000er Marke gerutscht. Sein Jahrestief von 8699 Zählern hat er inzwischen um über 30 Prozent hinter sich gelassen.

Die Anfang des Jahres noch schwelende chinesische Börsenkrise sei so gut wie vergessen, sagte ein Börsianer. Das gleiche gelte für den Brexit und die Sorge über die Politik der USA unter einem Präsidenten Donald Trump. Besonders erstaunlich sei "die Erkenntnis, dass Marktteilnehmer sich von solch überraschenden Ereignissen nicht haben nachhaltig aus der Ruhe bringen lassen", stellten die Analysten der Metzler Bank in ihrem Jahresrückblick fest. Sie vermuten, dass es 2017 einen Rückschlag geben könnte, wenn Trump seine Wahlversprechen nicht halten kann.

Zudem sei nicht auszuschließen, dass mit den Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland im Laufe des Jahres wieder über den Zusammenhalt der Euro-Zone diskutiert werde. Einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage zufolge erwartet jeder fünfte Anleger generell den Zerfall der Währungsunion.

Klarer Gewinner in Europa ist die Börse in Athen. Dort steht ein Indexplus von 1,9 Prozent auf der Kurstafel. Grund ist die sich abzeichnende Entspannung im Schuldenstreit zwischen Griechenland und seinen Gläubigern. Wie Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem mitteilte, kann das Land mit Schuldenerleichterungen rechnen. Zur Begründung gab er an, einen Brief des griechischen Finanzministers erhalten zu haben, in dem sich dieser zu den zuvor getroffenen Vereinbarungen bekenne.

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hatte unlängst mit Zuwendungen für bedürftige Rentner und der Verschiebung der von den Gläubigern verlangten Mehrwertsteuererhöhung auf griechischen Inseln für Ärger bei den Gläubigern gesorgt. Auf Betreiben Deutschlands waren wegen dieser Schritte die Griechenland zugesagten Erleichterungen beim Schuldenmanagement verschoben worden.

US-Börsen: Nasdaq auf Rekordhoch

Die New Yorker Börsen haben nach dem langen Weihnachtswochenende weiter Boden gut gemacht. Der Nasdaq-Composite erreichte sogar ein neues Allzeithoch bei 5509 Punkten. Der Dow-Jones-Index stieg zum Auftakt um 0,2 Prozent auf 19.972 Punkte, der S&P-500 gewann 0,4 Prozent, der Nasdaq-Composite 0,6 Prozent. Die Umsätze dürften jedoch wie in Deutschland niedrig bleiben, denn viele Marktteilnehmer haben in der Zeit "zwischen den Jahren" freigenommen.

Wichtige Unternehmenstermine standen nicht auf der Agenda. Dafür gab es einige Konjunkturdaten: Vorbörslich gab der Case-Shiller-Hauspreisindex Aufschluss über die Lage am Immobilienmarkt. Die Häuserpreise in den USA setzten im Oktober ihren robusten Anstieg fort. Wie Standard & Poor's (S&P) mitteilte, stiegen die Preise gemessen am Case-Shiller-Index für die 20 größten Städte der USA um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im September hatte das Plus 5,0 Prozent betragen. Die landesweiten Preise hatten im September sogar ein Rekordhoch markiert.

Der Index für die zehn größten Städte der USA erhöhte sich um 4,3 Prozent. Die Erholung der Häuserpreise ist ein wichtiger Pfeiler für die US-Konjunktur, weil sie einerseits die Neubautätigkeit anregt und andererseits das Verbrauchervertrauen stützt.

"Die Hypothekenzinsen sind im November gestiegen und dürften weiter zulegen, während die Häuserpreise weiter stärker zulegen als die Löhne", sagte David M. Blitzer, Vorsitzender des Index-Komitees bei S&P. "Doch die Häuserpreise können nicht dauerhaft stärker steigen als die Einkommen und die Inflation." Der Case-Shiller-Hauspreisindex ist einer der wichtigsten Indizes zur Messung der Preisentwicklung am US-Wohnimmobilienmarkt.

Kurz nach der Startglocke folgte der Index des Verbrauchervertrauens für Dezember. Der vom Conference Board veröffentlichte Index des Verbrauchervertrauens ist wie erwartet nochmals gestiegen. Er hatte sich bereits auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008 bewegt. Doch mit 113,7 fiel der Wert nochmals besser als erwartet aus. An den Finanzmärkten dürfte das als neuerlicher Beweis des "Trump-Effekts" gesehen werden.

Seit dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahl haben die Kurse an der Wall Street kräftig zugelegt, getragen von seinem Wahlversprechen, ein Konjunkturprogramm aufzulegen und die Steuern zu senken.

Unter den einzelnen Branchen standen vor allem der Einzelhandel mit Aktien wie Wal-Mart oder Amazon.com im Blick stehen. Die Titel gewannen 1,1 bzw 0,5 Prozent. Offenbar ist das diesjährige Weihnachtsgeschäft recht gut gelaufen.

Asien: Nikkei schließt unverändert

Gebremst zeigte sich auch der Handel in Ostasien. Erneut wird an einigen Plätzen wegen beweglicher Feiertage nicht gehandelt, so in Hongkong, Australien und Neuseeland. Neue Impulse kommen zwar von der Konjunkturseite, die Börsianer lassen sie aber weitgehend kalt.

Aus Japan wurden Verbraucherpreise gemeldet, die auf das niedrigste Niveau seit vier Jahren gesunken sind und das nur einen Tag, nachdem der Notenbankchef des Landes, Haruhiko Kuroda, angekündigt hat, die Wirtschaft Japans werde im nächsten Jahr "einen großen Schritt" machen, um aus der Deflation auszubrechen.

Der Nikkei-Index schloss in Tokio unverändert bei 19.403 Punkten. Gestützt wurde er etwas vom Devisenmarkt, wo der Dollar auf breiter Front zulegte, unter anderem also der Yen an Wert verlor. Das verbessert die Wettbewerbsfähigkeit Japans. Einen Kurseinbruch erlebte die Toshiba-Aktie. Das Unternehmen hat einen Bericht bestätigt, wonach es eine Wertberichtigung über umgerechnet 854 Millionen Dollar vornehmen muss im Zusammenhang mit der US-Tochter Westinghouse, die weltweit im Nukleargeschäft tätig ist.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte in dem allgemein geringen Handel 0,1 Prozent höher. Die chinesische Leitbörse in Schanghai schloss leicht im Minus. Die südkoreanische Börse in Seoul legte dagegen leicht zu. Auch hier sorgten negative Konjunkturdaten für keine erkennbare Nervosität. In Südkorea ist das Verbrauchervertrauen auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren gefallen, wozu unter anderem der Korruptionsskandal von Staatspräsidentin Park Geun-hye beitrug.

Devise: Euro und Dollar stabil

An den Devisen- und Anleihemärkten ist das geplante Konjunkturprogramm von Donald Trump das zentrale Thema. Die Wirtschaftsmaßnahmen des neuen Präsidenten dürften die Inflation anheizen, so die Befürchtung von Marktteilnehmern.

Eine höhere Inflation wiederum könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinsen schneller und deutlicher anzuheben als bislang erwartet. Im Anschluss an ihre jüngste Zinssitzung in diesem Monat hatte die Fed für das kommende Jahr zunächst drei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.

Die Erwartung steigender Zinsen hat die Anleiherenditen in den vergangenen Wochen merklich steigen lassen. Am Dienstag legte die Rendite zehnjähriger Treasurys um 2 Basispunkte auf 2,56 Prozent zu.

Der Dollar, der in den vergangenen Wochen ebenfalls kräftig aufgewertet hat, zeigt sich aktuell stabil. Ein Euro kostete mit 1,0450 Dollar etwa so viel wie am Freitag. Beobachter sehen die Gefahr, dass der starke Dollar die Wettbewerbsfähigkeit der US-Unternehmen auf dem Weltmarkt mindert. Viele Akteure warteten erst einmal ab, welche Maßnahmen die neue US-Regierung tatsächlich in die Tat umsetze. Sollte Trump sich allerdings besorgt über den Anstieg der US-Währung äußern, dürfte der Greenback einen Ausverkauf erleben.

Rohstoffe: Goldpreis zieht an

Gold erholte sich weiter von der zurückliegenden Talfahrt. Mit der Aussicht auf steigende Zinsen war das Edelmetall, das selbst keine Zinsen abwirft, uninteressant geworden. Außerdem verteuerte der festere Dollar Gold und andere Rohstoffe für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Wenn aber die Teuerung wieder anziehen sollte, dürfte Gold als Inflationsschutz gesucht sein, heißt es. Zuletzt stieg der Preis für die Feinunze um 0,5 Prozent auf 1.140 Dollar.

Die Ölpreise legten ebenfalls zu. Hier stützt die Erwartung, dass die jüngst von Mitgliedern und Nichtmitgliedern der Opec angekündigten Förderdrosselungen in die Tat umgesetzt werden. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,0 Prozent 53,56 Dollar.

Quelle: n-tv.de