Wenn Trump twittert ...: "Phänomenales" schürt Kursfantasie im Dax

Ein Tweet reicht aus, um die Aktienmärlte weltweit steigen zu lassen, ein Tweet von US-Präsident Trump wohlgemerkt. Seine Steuerpläne sind es, die die Risikofreude zurück aufs Börsenparkett bringen. Der Dax wagt den Ausbruch.

11.712 Punkte. So lautet das Dax-Tageshoch im Freitagshandel am deutschen Aktienmarkt. Kurzzeitig bricht er damit aus seinem jüngsten Seitwärtstrend aus, dessen obere Begrenzung um 11.700 verläuft. Am Vormittag liegt er wieder darunter. Nichtsdestotrotz ist die Grundstimmung am Markt positiv. Dafür habe die "phänomenale Ankündigung" von US-Präsident Donald Trump gesorgt, kommentiert n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil.

Der Dax zieht 0,4 Prozent auf 11.692 Punkte an. Am Montag hatte er deutliche Verluste erlitten, die er am Donnerstag aber fast wieder ausgleichen konnte. Der MDax schiebt sich 0,5 Prozent auf 22.960 Zähler nach oben. Der TecDax gewinnt 0,7 Prozent auf 1870 Stellen.

Wenn Trump twittert ...

Trump hat am Donnerstagabend die Fantasie der Anleger geweckt: "Wir werden in den nächsten zwei bis drei Wochen Phänomenales zum Thema Steuern ankündigen", sagte Trump. Im Wahlkampf hatte er weitreichende Steuersenkungen versprochen.

Trump löste nun erneut einen Kaufrausch an der Wall Street aus. Dow, S&P, und Co. waren auf neue Rekordstände geklettert. Der S&P-500-Index schaffte den Ausbruch aus seiner Seitwärtsspanne nach oben. Vor allem Finanztitel zählten mit bis zu 1,6 Prozent Plus zu den Hauptgewinnern.

Der Dax kann nicht ganz von der neuen Rallylaune profitieren. Händler verweisen auf die kräftigen Widerstände unter der 11.700er-Marke. Dort verläuft die obere charttechnische Begrenzung des jüngsten Seitwärtstrends.

Devisen: Dollar im Aufwind

Am Devisenmarkt legt der Dollar kräftig gegen alle Haupthandelswährungen zu. Im Yen ging es umgekehrt bis fast 114 Yen je Dollar nach unten, was auch die japanische Börse nach oben trieb. Der Euro fällt und notiert am Vormittag auf einem Zweiwochentief bei 1,0638 Dollar. Das sind etwa 0,1 Prozent weniger als noch am Donnerstag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0692 Dollar festgesetzt nach 1,0665 Dollar zur Wochenmitte.

Insgesamt bleibe der Handel durch große Verunsicherung geprägt, so ein Marktteilnehmer. In der Eurozone sorgen vor allem Diskussionen um weitere Hilfszahlungen an Griechenland sowie der anstehende Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich für Verunsicherung. Ein Wahlsieg der Kandidatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, könnte für heftige Turbulenzen sorgen, da sie einen Austritt aus dem Euro fordert.

Dax: Von Daimler bis VW

Bei den Einzelwerten im Dax stehen die Autotitel im Blick. Daimler notieren 0,4 Prozent fester. Zwischen "überraschend" und "war zu erwarten" rangieren die Aussagen von Händlern zum möglichen Abgang des Chefs der Lkw-Sparte von Daimler, Wolfgang Bernhard. Von Ruland Research heißt es, es sei zuletzt zu hören gewesen, dass Bernhards Karten für einen Wechsel auf den Vorstandschefposten im Konzern eher schlecht gewesen seien. Bernhard habe mit der Lkw-Sparte ein schwieriges Geschäft leiten müssen.

Und eines ist für Arndt Ellinghorst, Analyst bei EvercoreISI, sicher: Bei VW werden gute Leute gesucht. So könnte Bernhard möglicherweise als Vorstandschef eine der VW-Marken führen. Bei VW sorgt zudem weiter der Abgasskandal für Wirbel. So soll Ferdinand Piëch vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages aussagen, lautet eine Forderung aus der Politik. Piëch hatte jüngst die Aufsichtsratsspitze verbal angegriffen. VW-Titel ziehen 1,5 Prozent an.

TecDax: CZ Meditec über den Erwartungen

Evotec legen 7 Prozent zu, nachdem der dänische Investor Novo A/S über eine Kapitalerhöhung von rund 13 Millionen neuen Evotec-Aktien bei dem Biotech-Unternehmen einsteigt. Die Dänen erhalten die Evotec-Aktien ohne einen Abschlag zum Xetra-Schlusskurs von 6,87 Euro.

Carl Zeiss Meditec gewinnen 2,2 Prozent. Das Unternehmen ist gut in das Geschäftsjahr 2016/17 gestartet. "Die Zahlen liegen durch die Bank leicht oberhalb der Markterwartung", lautet eine Einschätzung eines Marktteilnehmers. Der Gewinn vor Steuern profitierte von den gestiegenen Umsätzen und einer Margenausweitung.

RIB Software steigen nach den Ergebnissen für 2016 rund 7,5 Prozent. "In der Kurskorrektur von Ende November bis Ende Januar wurden die Markterwartungen für das vierte Quartal gesenkt. Aber das Unternehmen hat im vierten Quartal gut abgeschnitten", sagt ein Händler. Vor allem das EBITDA habe im Gesamtjahr mit 33 Millionen Euro die Konsensprognose von 25 Millionen Euro deutlich überboten. Der Umsatz habe diese mit 98 Millionen Euro erfüllt.

Europa: Renault kommt in Fahrt

Renault ziehen 3,2 Prozent an. Händler sehen den Grund dafür in der jüngsten Kurskorrektur. Nun böten sich wieder Kaufgelegenheiten, heißt es. Der operative Gewinn im vergangenen Jahr liege mit 3,3 Milliarden Euro über der Konsensprognose von 3,1 Milliarden Euro. Die operative Marge habe mit 6,4 Prozent die Konsensprognose um 30 Basispunkte übertroffen. "Das vierte Quartal war stark", sagt der Händler.

Rohstoffe: Geringeres Angebot? Höherer Ölpreis!

Der Ölpreis legt zum Wochenschluss leicht zu. Am Freitagvormittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 56,19 Dollar. Das sind 1,1 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 0,8 Prozent auf 53,49 Dollar.

Die Erwartung eines sinkenden Angebots am Ölmarkt aufgrund von Förderkürzungen durch das Ölkartell Opec und weiterer Förderländer halte die Preise auf relativ hohem Niveau, heißt es aus dem Handel. Experten von Goldman Sachs gehen einer aktuellen Prognose zufolge davon aus, dass es bereits im ersten Halbjahr zu einem Angebotsdefizit an Rohöl auf dem Weltmarkt kommen wird. Zwar waren die Rohöllagerbestände in den USA laut Zahlen vom Mittwoch in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen, was auf ein hohes Angebot hindeutet. Die Benzinbestände fielen jedoch entgegen den Erwartungen von Analysten, was den Ölpreisen zusätzlichen Auftrieb gab.

Asien: Deutliche Aufschläge

Die möglichen deutlichen US-Steuersenkungen ließen die Fernostbörsen zum Teil Kurssprünge vollführen. Die Ankündigung Trumps ermutigte die Anleger zu Käufen, hieß es. im Blick hatten die Investoren zudem den Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Washington, wo er im Tagesverlauf mit Trump zusammenkommen sollte. Zu den Gesprächsthemen dürften die Handels-, Währungs- und Verteidigungspolitik gehören.

Der Tokioter Nikkei schloss 2,5 Prozent höher bei 19.378 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 2,4 Prozent, so viel wie seit Anfang Dezember nicht mehr. Der S&P/ASX200 in Sydney kletterte 1 Prozent nach oben, das ist der größte Eintagesgewinn in diesem Jahr. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,5 Prozent zu und erreichte so den höchsten Wert seit 18 Monaten. Hier kamen die wichtigsten Impulse von den unerwartet soliden Handelsdaten aus Peking: Chinas Exporte legten demnach binnen Jahresfrist um 7,9 Prozent zu. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 3,3 Prozent gerechnet.

In Tokio profitierten Exportwerte von einem schwächeren Yen. So stiegen die Aktien des Autobauers Toyota 3 Prozent. Die Titel des Elektronikkonzerns Panasonic zogen sogar fast 4 Prozent an. Zu den Gewinnern in Sydney gehörten einmal mehr die Bankenwerte, so legten Westpac 1,3 Prozent zu. Auch die meisten Aktien aus dem Energie- und Minensektor verteuerten sich, so stiegen BHP Billiton 1,8 und Rio Tinto 1,1 Prozent.

