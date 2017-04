Wirtschaft

Gold und Öl deutlich teurer: "Pulverfass Syrien" beschäftigt Dax-Anleger

Nachdem der Dax am Donnerstag mehr rund 110 Punkte über seinem Tagestief und fester aus dem Handel gegangen ist, standen die Zeichen für eine weitere Erholung gut. Doch in der Nacht greifen die USA Syrien an - und die Anleger sind verunsichert.

Der Abschluss der Handelswoche könnte am deutschen Aktienmarkt turbulent werden. Nach der Erholung und dem leicht festeren Schluss am Donnerstag verliert der Dax am Freitag zum Start. Der Grund ist die erneut aufgekommene politische Verunsicherung, nachdem die US-Streitkräfte in den Bürgerkrieg in Syrien eingegriffen haben. Vermeintlich "sichere Häfen" sind gefragt: Gold und Yen legen zu. Auch der Ölpreis zieht an. Aktien sind dagegen auf breiter Front weniger gefragt. Aber: Das Minus hält sich bisher in Grenzen.

Der Dax beginnt 0,5 Prozent schwächer bei 12.170 Punkten. Am Mittwoch war er schwächer aus dem Handel gegangen, am Donnerstag dann nach einer Aufholjagd am Nachmittag knapp behauptet. Der MDax verliert 0,3 Prozent auf 24.042 Zähler. Der TecDax büßt 0,4 Prozent auf 2026 Stellen ein.

Konjunktur: Trump ändert Syrien-Meinung

US-Streitkräfte haben eine Luftwaffenbasis der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad angegriffen. US-Präsident Donald Trump bezeichnet den Militäreinsatz in einer kurzen Ansprache als "grundlegend für die nationale Sicherheit" seines Landes.

"Der amerikanische Luftangriff auf einen syrischen Militärflughafen hat heute Nacht zu einem Anstieg der Risikoaversion geführt", sagt Lutz Karpowitz von der Commerzbank. Das Ausmaß der darauf zu beobachtenden Risikoscheu halte sich aber in Grenzen. "Das dürfte vor allem auch daran liegen, dass bisher kaum internationale Reaktionen zu verzeichnen sind", so der Devisenanalyst. "Sollte der Angriff der Auftakt für eine Eiszeit zwischen Trump und Putin werden, dürfte das Risk-Off-Sentiment bestehen bleiben."

Das Treffen Trumps mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping spielt indes keine große Rolle mehr. Im Vorfeld des Gipfels war die Verunsicherung an den Märkten allerdings groß gewesen, da Trump China mehrfach der Währungsmanipulation beschuldigt und einen "Handelskrieg" in Aussicht gestellt hatte.

Rohstoffe: Gold zieht an

Der Goldpreis springt auf die neue Lage rund um das "Pulverfass Syrien" direkt an und legt in der Spitze auf 1269 Dollar zu. Das ist der höchste Stand seit fast fünf Monaten. Am Morgen liegt er bei 1265 Dollar und damit knapp 1 Prozent höher als im späten Handel am Donnerstag.

Der Ölpreis legt deutlich zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 55,71 Dollar. Das sind 1,3 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 1,7 Prozent auf 52,59 Dollar.

Zeitweise klettert der Preis für US-Öl in der vergangenen Nacht bis auf 52,94 Dollar und damit den höchsten Stand seit dem 7. März. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich beim Brent-Preis. Hier ging es bis auf 56,08 Dollar je Barrel nach oben und damit ebenfalls auf den höchsten Stand seit 7. März.

Syrien sei zwar kein wichtiges Förderland, aber durch den US-Angriff steige das Risiko einer Eskalation in der gesamten Region, erklärt der Rohstoffexperte Ric Spooner vom Handelshaus CMC Markets die steigenden Ölpreise.

Devisen: Yen gefragt, Dollar nicht

Bei den Devisen sind als sicher geltende Währungen gefragt: Der Yen wertet etwa zum Euro auf den höchsten Stand seit Mitte November auf. Der Dollar gibt auf breiter Front nach, die Kursverluste halten sich jedoch in Grenzen.

Der Euro gewinnt am Morgen 0,1 Prozent auf 1,0651 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0666 Dollar festgesetzt.

Dax: Verhaltene Stimmung

Bei den Einzelwerten im Dax geben Merck nach. Die HSBC hat die Papiere auf "Reduzieren" von "Halten" gesenkt.

Ebenfalls zu den Verlierern zählen anfangs auch die Autowerte. Nur Daimler hatte sich erfolgreich am Donnerstag gegen den seit Tagen dauernden Abwärtstrend gestemmt. Nun geben die Papiere ebenfalls nach wie auch die Titel von BMW und VW. Bei VW kristallisiert sich heraus, dass die Anteile am Mehrheitseigner Porsche Holding von Ferdinand Piech in Familienhand bleiben werden.

SDax: Rhön-Dividende enttäuscht

Eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux für König & Bauer stützt den Kurs.

Rhön-Klinikum geben dagegen nach. "Die Dividende ist deutlich unter der Markterwartung und sollte belasten", so ein Marktteilnehmer. Der Klinikbetreiber habe eine Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie vorgeschlagen, dagegen seien mit 0,80 Euro mehr als doppelt so viel an der Börse erwartet worden.

IPO: Galenica Sante vor erfolgreichem Debüt

"Die Nachfrage nach dem Börsengang war enorm", sagt ein Marktteilnehmer, der mit dem Börsengang von Galenica Sante vertraut ist. Die Aktie kommt mit 39 Franken und damit am oberen Ende der zuletzt genannten Preisspanne und wird am Vormittag das erste Mal an der Schweizer Börse gehandelt. Der Marktteilnehmer geht von einem Zeichnungsgewinn für die Erstanleger aus.

Asien: Nur kurze Verunsicherung

Das militärische Eingreifen der USA in den syrischen Bürgerkrieg verunsicherte am Freitag auch in Fernost viele Investoren, allerdings kippte angesichts der bis dahin noch fehlenden Reaktionen aus Russland und China die Stimmung im Handelsverlauf wieder. Die ursprünglichen Themen des Tages - etwa das Gipfeltreffen zwischen den USA und China sowie der US-Arbeitsmarktbericht - waren zwischenzeitlich vernachlässigt worden. Trump hat sich nach einer ersten Begegnung mit Xi Jinping zuversichtlich geäußert. Auf lange Sicht "werden wir eine sehr, sehr gute Beziehung haben, und ich freue mich sehr darauf", sagte er. Die US-Arbeitsmarktdaten für März werden um 14.30 Uhr MESZ mitgeteilt.

Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent fester bei 18.665 Punkten. Zeitweise hatte er auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang Dezember. Der breiter gefasste Topix stieg ebenfalls. Der Kospi in Seoul bewegte sich indes kaum, der Shanghai Composite verbesserte sich.

Quelle: n-tv.de